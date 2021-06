Luces, naves, destellos, bolas… los avistamientos de ‘los fósforos’

Los avistamientos son frecuentes en nuestro país, incluso puede hablarse de zonas calientes. Por eso, ‘los fósforos’ de 'Herrera en COPE'nos cuentan aquella ve que vieron algo extraño en el cielo como luces que desaparecen rápidamente, naves, etc.

Pilar en el año 1988 iba por una carretera de Requena en un coche con su hermana y su hijo pequeño cuando de repente “apareció una luz muy grande a nuestra derecha. Empezamos a correr con el coche hasta que llegaos a la altura donde se encontraba la luz, la vimos enorme y, en cuestión de segundos la luz subió al cielo y desapareció”. Pero ahí no queda la cosa, porque nos cuenta que hace dos días, también en la carretera, vieron de nuevo la luz.

Lo que le pasó a Daniel aproximadamente por el año 1970 es que vio una nave o mejor dicho “una especie de pirámide invertida estática en el cielo, que estaba a una gran altura y lo curioso es que el sol ya se había puesto pero a la nave le seguía dando el sol y brillaba mucho”.

Desde Valencia nos cuenta Javier que la luz que ven “no es un caso excepcional porque lo hemos visto repetidas veces, familiares, amigos y demás”. Se trata de una luz que aparece y desparece en un solo segundo.

Juan Luis forma parte de un grupo de aficionados de ufología que a finales de los años 80 en las costas del País Vasco vieron “algo en el cielo que estuvo parado un rato y giraba, hasta que de repente vimos una luz inmensa y desapareció”.

A Juan no se le olvida aquella noche del 96 cuando iba con su camión cerca de Estepa hablando por la emisora con otros compañeros cuando de repente “salió una luz fosforescente y muy brillante que se perdió en el horizonte”. Desde que vieron eso en el cielo, ninguno dijo ni una palabra en la emisora hasta que llegaron a Sevilla.

Julio es piloto comercial y nos detalla algunas cuestiones para que entendamos el porqué de estos avistamientos, “hay veces que ves cosas y te pueden te pueden indicar algo extraño, pero mucha gente cuando ve algo que separa o que se mueve muy rápido piensa que necesariamente son objetos extraños. Realmente la tecnología que tenemos y los que trabajamos y estamos en el aire conocemos que hay muchos efectos visuales que realmente pueden tener una explicación, aunque nosotros como pilotos incluso no la conozcamos porque la tecnología avanza y es manejada tanto por las economías como por los militares de unas maneras concretas en las que ni siquiera un piloto comercial que ejerce su profesión puede saber qué es cada cosa. Pero sí hay cosas que te pueden decir que algo no es natural, cuando el efecto de una luz, como han hablado varios oyentes antes, es extremadamente intenso, hay dimensiones de la intensidad de una luz que no pueden estar generadas por una energía propia de la que nosotros manejamos. Cuando el efecto de aceleración es extremadamente rápido, he oído oyentes que han dicho que la luz desaparecía de una manera muy inmediata, sí podemos saber que hay efectos que no responden a la tecnología. Y yo como piloto en vuelo nunca he visto nada pero yo en Galicia en unas vacaciones hace 4 años vi un objeto en el cielo junto con otras personas que con toda certeza no respondía a esta explicación de la tecnología que se dispone hoy aquí y ahora”.

Y terminamos con labola que vio Mercedes en La Puebla de los Infantes, en Sevilla. Era verano del 90 cuando estaban en casa de sus abuelos enfrente tenían una nave de reparación de automóviles cuando de repente “vimos detrás de la nave una bola en forma de huevo, de unos seis metros más o menos, que pasó por encima de nuestras cabezas a una altura de tres metros”.