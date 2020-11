La lección de marketing de una oyente: "Vendo un Mini por 5.000€, pero está rancio porque tiene 10 años"

El gran desfile anual de los descuentos ya esta aquí. Este viernes se celebra el Black Friday que dará paso al Cyber Monday. La historia ya la conocen. Hacia 1961, los policías de Filadelfia empezaron a referirse como viernes negro al día posterior a la celebración de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre). Eran tantos los ciudadanos que salían a las calles ese día para comenzar sus compras navideñas, que los pobres agentes se veían desbordados y lo consideraban uno de los peores días del año. De Filadelfia, la celebración saltó al resto de Estados norteamericanos. Y de allí, a occidente, especialmente después de la eclosión del comercio electrónico.

Por esto, este martes los oyentes de 'Herrera en COPE' han opinado sobre esta celebración y si son reales todos los descuentos que las marcas ofrecen. Entre todas las llamadas ha destacado la de María, pues vende una ganga: un Mini por 5 mil euros, ha dicho. El coche, que era de su hija, es azul marino y “muy estiloso”. “Quien lo interese, yo lo vendo”, ha promocionado.

“Está rancio porque tiene unos diez años, pero tiene la revisión pasada de hace un mes y está perfecto. No soy El Corte Inglés, pero lo vendo”, se ha promocionado la 'fósfora'. “Yo tengo 75 años y paso, me pinto los ojos y me peino, pero el Mini, pobrecito, en cuanto ven que tiene 10 años dicen que cómo va a costar 5 mil euros, pero está en perfecto estado”, ha dicho.

El marido de la oyente no lo quiere comprar por miedo a lo que piensen de él. Y es que, a su parecer el Mini “es un coche de niñas”. Él tiene un Saxo, “pero hay que empujarlo” y ella no conduce.

Sea como fuere, este Black Friday hay que tener cuidado, pues según un comunicado de la empresa de ciberseguridad estadounidense Webroot, la plataforma de comercio digital propiedad de Jeff Bezos está siendo empleada por los ciberdelicneuntes para conseguir engañar a los usuarios durante el presente Black Friday 2020. La firma apunta que los ataques de “phishing”, que son las ciberestafas en las que el ciberdelincuente suplanta a un tercero para engañar al interneuta y robarle dinero e información personal.