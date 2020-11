Las televisiones pujan por los derechos del Belén de Herrera, que se queda en COPE para deleite de los oyentes

Un año más, y pandemia mediante, Herrera ha comenzado a preparar el Belén viviente en COPE, el más especial de todos los representados hasta el momento. La madrileña calle de Alfonso XI está recibiendo ya los pedidos de tablones de madera, musgo, túnicas y demás artilugios para hacer de estas Navidades un evento sumamente original. Con las mascarillas puestas y respetando las medidas de seguridad, ha comenzado el reparto de papeles. ¿Quién será la Virgen? ¿Y San José? ¿Repetirá Alberto Eduardo como Niño Jesús?

Con Herrera ya se sabe que todo puede cambiar de un momento a otro. Y si no, que se lo digan a Pilar García Muñiz, que el año pasado estuvo colgada toda la mañana de la azotea del edificio de COPE. Y eso que en un inicio iba a hacer de lavandera. Fue Toni, la de publicidad, a la que en esa ocasión le salieron sabañones de tanto lavar los pañales del Niño Jesús. Tan estropeadas tenía las manos que al final tuvo que cambiar al papel de posadera.

Como principal novedad, Eduardo Ruiz, el técnico de sonido de Herrera, ha dicho que está “maniobrando” para recibir el equipo de sonido, tan fastuoso que no cabe en el polígono industrial de Sevilla. “Hay barro por todos lados y los repartidores no pueden entrar”, ha dicho. “Esos problemas me imagino que serán pasajeros”, le ha apercibido Herrera, que no admitirá ningún contratiempo de última hora.

La que ya se ha hecho las pruebas de maquillaje es la Baltasara, Pilar García de la Granja, que ha salido del backstage negra como el carbón. “La chorrada la hacen bien”, ha dicho 'García' visiblemente molesto, que ha criticado que más que un Belén, el nacimiento de Herrera parece Faunia.

'Luis del Olmo' ha anunciado que quiere participar este año en el Belén con sus colaboradores habituales de 'Protagonistas': Juan el Bautista, Lázaro o Goliat, entre otros. Y 'Alcalá' quiere hacer de "oso-leñador".

'Jesús Luis' ha dado la campanada, pues según ha dicho, todas las televisiones están intentando comprar los derechos para emitir el Belén. Ferreras y La Tuerka quieren emitir este año el nacimiento de COPE, pero Herrera ya ha dicho que no. Esto es una experiencia solo pensada para nuestros fieles oyentes de COPE, así que no se lo pierdan. Les seguiremos informando.