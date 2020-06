Las originales mascarillas de los ‘fósforos’

Desde hace un tiempo, las mascarillas forman parte de nuestro día a día y debemos llevarla siempre con nosotros. Cuando, al principio de la crisis del coronavirus escaseaban, mejor dicho no había, muchas personas se pusieron manos a la obra para fabricarlas y donarlas a hospitales, residencias… donde más falta hacía; y otros, decidieron darle un toque original y hacerlas diferentes.

Así que, hoy día, por las calles vemos distintas mascarillas de todos los colores, tamaños, dibujos. Y de esto nos hablan los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’, de sus mascarillas.

[ESCUCHA AQUÍ LA HORA DE LOS FÓSFOROS EN "HERRERA EN COPE"]

Carmen, cuenta que se dedican al turismo vacacional y “se nos ocurrió durante la pandemia no quedarnos quietos y hemos creado un epígrafe dentro de nuestra empresa para hacer mascarillas y las vendemos a demanda, de los colores que quieran”.

Rocío dice que como al principio no había mascarillas en ningún sitio pensé en hacerlas pero “el problema era la goma y no se me ocurrió otra cosa que coger la goma de los calzoncillos de mi marido, pero es ancha y me daba un dolor”.

Concepción que trabaja en una tienda de arreglos decidieron, también, hacer mascarillas. Asegura que son las mejores mascarillas de toda España y que las que más se venden son las que llevan la bandera de España.

La de Jesús es de cuadritos, “como los manteles” dice. Nos cuenta que “hemos visitado a mi madre este fin de semana y nos ha sacado una colección enorme de mascarillas para toda la familia”.

María José llama desde Murcia y nos cuenta que empezaron a hacer mascarillas porque las necesitaban en los hospitales de Murcia, y las enfermeras iban a recogerlas.

A la mascarilla de Alicia le han pintado una sonrisa.

A Manuela la mascarilla le ha jugado una mala pasada. El primer día que salió a la calle tropezó y se rompió la muñeca.