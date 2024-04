Un jubilado que vivía en Sevilla vuelve a la ciudad y esto es lo primero que hace al llegar: "Ni la miraba"

Hablamos con nuestros 'fósforos', en esta ocasión, de aquellos sitios que han redescubierto de su ciudad y que, con el transcurso del tiempo, les han sorprendido. Javier es un oyente que ha comenzado la sección indicando que ha vivido 50 años en Sevilla. Cuando se jubiló, se marchó. Estudió Medicina y "durante dos años, pasaba por la calle San Luis, delante de la iglesia San Luis de los Franceses. Y ni la miraba. Una vez que me he marchado de Sevilla, pues me fui hasta esa iglesia. El que vaya, tiene que parar ahí".

Llega el momento de conocer a Juan Vicente, que nos llama para admirar las grutas de San José. Cerca de su pueblo, hay un pueblo que se llama Petrer. "Tiene un kilómetro y medio cuadrado de término municipal. Tiene una iglesia barroca de un conocido arquitecto, seis molinos de agua que están en condiciones de ser visitados 3, un palacio-fortaleza que está un poco deteriorado".

Volviendo a las grutas de San José, concluye su intervención diciendo que "es una maravilla. Es digno de visitar. Han cambiado toda la iluminación y, además, de vez en cuando hacen un festival en el que cantan en la cueva".

José Luis, fiel oyente de COPE, nos llama desde Canarias. "Soy de Pontevedra, llevo muchos años aquí. Desde el 64. Primero vino un hermano mío con 17 años, y luego ya el resto de la familia". En concreto, explica que en su localidad de origen es de admirar el "Castillo de Sotomayor. Siempre tengo que ir a verlo cuando visito Pontevedra".





María Amparo dice que ella es de Toro y, a 20 kilómetros, "hay un convento que tiene un museo precioso. Y para decirles más: os invito a que se acerquen a descubrir la Catedral de Zamora, que es original y muy bonita".

"La farmacia es muy bonita"

Más oyentes. Como Victorina, que nos llama desde Peñaranda de Duero, un pueblecito de Burgos. "Aquí, cualquiera que llegue es bienvenido. Es digno de ver. Tiene muchísimo turismo. Tenemos la mejor farmacia de España, del siglo XVI. Un palacio perteneciente a los Duques de Alba y un castillo".

La farmacia es muy bonita porque, para verla, hay que coger cita. "Es una preciosidad y, además, está en activo. La farmacéutica se llama María José", concluye en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Y si quieres, puedes escuchar la sección completa en el siguiente audio. ¡No te lo pierdas!

Audio





Por último, Carlos nos indica que, desde su Valladolid natal, destaca cosas pequeñas. "La iglesia de San Miguel. Fue la casa profesa de los jesuitas a finales del XVI. La fachada, si uno se fija, es la misma que una iglesia en Roma. Y muy cerca, como a 150 metros, hay una antigua plaza de toros octogonal. Que hoy son viviendas. Son de esos rincones espectaculares en los que la ciudad suele pasar".

Otro monumento digno de admirar y reconocido en España: la Fuente de Neptuno

Seguimos hablando de monumentos, pero, en este caso, cambiamos el foco hacia aquellos que tienen la relevancia que se merecen.

Como la Fuente de Neptuno.

Es un símbolo no solamente para los atléticos, sino que también es parada obligada para los turistas. Unos y otros van a ver estos días que algo pasa con la fuente, que no tiene agua y es que ya han empezado los estudios previos a su restauración. Hay que solucionar los problemas de grietas que tiene y eliminar la costra que se ha ido acumulando en la piedra, fruto de la contaminación y de las altas temperaturas que soporta en verano.





Ahora, será restaurada para que vuelva a lucir como se merece. Los trabajos comenzarán en septiembre para evitar las altas temperaturas que pueden afectar a los materiales con los que se trabaja. Unos trabajos que van a durar unos tres meses.