La insólita multa que pusieron a un camionero español en Bélgica: “Cuando llueve”

A la hora de preparar un viaje al extranjero, una de las cosas que debemos tener en cuenta, y que a veces olvidamos, es su legislación, sus leyes. Más de uno se ha llevado un disgusto por hacer algo que no debía y, ya sabe “no conocer la ley no exime de su cumplimiento”.

Y no es broma alguna, en ocasiones recibimos noticias como que a un extranjero lo han metido en la cárcel en un determinado país por hacer algo que allí se considera ilegal y no es fácil sacarlo de allí; por ejemplo. Y otros, incluso, juzgados con pena de muerte u otros casos.

Por eso, con los 'fósforos' de'Herrera en COPE' conocemos los líos en los que se han metido cuando han viajado a otros países por no conocer o ignorar sus leyes. A algunos, la multa que han recibido les ha costado más que el propio viaje. No te pierdas sus aventuras escuchando este audio:





Una chocolatina suiza muy cara





Suizaes uno de los países más limpios que podamos conocer y no sólo es que los suizos estén concienciados, sino que cada ciudad o pueblo que visitamos nos encontramos con personas barriendo y manteniendo limpias sus calles.

De esto no debería saber mucho Joaquín, oyente de Carlos Herrera, porque cuando fue hace ya años, de vacaciones con su mujer e hijo, no sabía la sorpresa que le esperaba por culpa de una chocolatina que compró a su hijo.

Cuenta Joaquín que iban “caminando por la calle y nos seguían tres policías”, algo que le sorprendió gratamente porque pensó “qué gente tan amable, cómo nos cuidan”.

Pero hubo un detalle que le llamó la atención e inquietó, “veía que los policías se iban agachando recogiendo los papeles que iba tirando mi hijo de la chocolatina”, relata este fósforo. Hasta que ya los policías se acercaron a ellos y les dijeron “que nos multaban por los papeles que había tirado mi hijo al suelo”.

Joaquín 'compró' a su hijo la chocolatina más cara de la historia de Suiza: “650 francos suizos”, recuerda con rabia este oyente que asegura que “me costó más que el viaje”.





La multa a un camionero español, en Bélgica





Sin duda, los que más saben de multas por su trabajo son los camioneros. Todos los días en la carretera y atravesando fronteras para llevar sus mercancías a distintos países.

Saben de multas y de normas, por supuesto. Pero el problema viene cuando se circula por distintos países al nuestro y, en ocasiones, se cambian algunas de las leyes de las que no se enteran o nadie les ha comunicado algo al respecto.

Esto es lo que le ocurrió hace cinco años a Jordi, camionero de ruta internacional, cuando estaba transitando por Bélgica, donde había ido muchas veces.

Jordi nos relata lo que ocurrió “iba por la autovía y estaba lloviendo” y tuvo que hacer una maniobra. Cuando terminó “un coche de policía detrás de mí me obligo a parar”. A continuación, cuneta este oyente que los policías me multaron, con una cantidad algo excesiva, porque había realizado una maniobra que estaba prohibida.

Un hecho insólito que sorprendió mucho a este 'fósforo' que terminó por 'dejarle un recadito' a las autoridades belgas y que puedes conocer escuchando este audio:

Las originales leyes que propone Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas'





A este tema también le dedica Antonio Agredano sus 'Crónicas perplejas' de 'Herrera en COPE'. Recordando algunas de las leyes absurdas que existen hoy día en diferentes países y con la fecha de las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el 23J; Agredano tiene un ambicioso proyecto que presentar.

Ya sabes, no hay partido que lleve en su programa unas medidas que los ciudadanos debemos conocer. Y esto es lo que precisamente hace el periodista: explicarnos cuáles son esas ingeniosas leyes que pretende poner en marcha y que puedes conocer escuchando el audio:

