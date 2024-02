La idea de un joven de Denia para no pasar calor en verano que deja mudos a sus vecinos: "Sensacional"

El lunes preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre modas imposibles. ¿Qué prenda le han regalado y le obligan a ponerse? ¿Qué persona, con la que comparte su tiempo, viste de una forma que le hace sentir incómodo? No te pierdas, por ejemplo, lo que nos contaba Pablo. Este 'fósforo' contaba el truco que empleaba en Denia para no pasar calor.

Audio

Una vecina de Cartagena se compra una casa y esta es la razón por la que se despierta de golpe Isabel, una 'fósfora', ha relatado que vive en plena naturaleza y el por qué se despierta todos los días de forma rápida y a la misma hora Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPEMadrid 02 feb 2024 - 13:08





Carmen ha comenzado su intervención explicándonos que, en su caso, siempre vio que era de guiris ponerse un vestido de verano con zapatillas de deportes. "Pensé que eso nunca me lo iba a poner. Y ahora lo hago. Yo voy a hacer 50 años".

Alberto Herrera, aprovechando esta historia, ha querido preguntar a los colaboradores de 'Herrera en COPE' sobre el que no se pone calcetín, pero sí "se pone mocasín con el traje y va enseñando tobillo".

A Toni Martínez, por ejemplo, no le gusta nada. Goyo Jiménez asegura que depende de quién lo lleve.













Otro 'fósforo', llamado Pablo Jesús, asegura desde Sevilla que su mujer es diseñadora profesional. Y tiene un problema: tiene cero personalidad vistiendo. "Yo no sé compaginar un vaquero con un chaleco. Yo no me entero. Me viste mi mujer. No hay manera, no doy en el clavo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Álex, por otra parte, afirma que alguna vez habrá vestido mal. Porque "para gustos los colores".

"A mí lo que me fastidia es cuando llega el verano y los hombres que van a cenar... pues van en pantalones cortos. Lo veo de niños pequeños", reflexiona en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

¿Y qué le ocurre a María? Dice que se ha dado cuenta de que, con la llegada de los 60, "o tienes las piernas de Beyoncé o te olvidas de los pitillos. Es que no se nos pegan. Nos quedan anchos".

"Van con un chándal como para lavar un coche"

Carlos argumenta que tiene una hija de 16 años y alucina por la vestimenta que se ponen. "Van muy pintadas, echas un pincel, esas pestañas que parecen ahora abanicos. Pero luego se ponen unas zapatillas.... y ellos van con un chándal. Como para lavar el coche".

Encarna le ha contado a Alberto Herrera que no puede con la mochila. Y ha ido más allá porque "un ministro no puede ir con una mochila en el Congreso". Escucha aquí la sección completa...¡No te lo pierdas!

Audio





María Dolores no soporta "ver a los hombres con una americana y un pantalón de chándal. Hay gente que sale a la calle y piensas... ¿Este señor se ha mirado al espejo? No lo llegaré a entender nunca".





Lo que le pasa a Fran, oyente de Albacete, es que critica "a los que critican el pantalón de pitillo. Hay estéticas. En mi caso, de estética de gimnasio. Es distinto. Hoy en día hay prendas de vestir que son increíbles". El pantalón pirata, por ejemplo, lo conjunta de una forma más 'urban'. Incluso calcetín pinkie. "Y no pasa nada. Pero yo entiendo que no a todo el mundo le queda bien", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.