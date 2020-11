Un hombre casi pierde un pie por gangrena después de una vida sin ducharse

Las relaciones de pareja han ido evolucionando a lo largo de la historia. La forma en que tenemos de comunicarnos con el otro o el establecimiento de límites cada vez se hace desde una forma más profunda y equilibrada. Sin embargo, siempre nos fijamos en los modelos anteriores, en aquello que hemos visto en nuestros padres o en nuestros abuelos para poder tener un ejemplo de actuación. Aunque resulte extraño, la higiene es uno de los temas que mantiene unida o destruye a una pareja.

Un estudio realizado por la Universidad de Western, en Ontario, Canadá, demostró que los principales errores que cometen los hombres para que una relación termine son la falta de higiene, que sea perezoso y que no tenga ninguna estabilidad económica. Este martes en 'Herrera en COPE' le hemos preguntado a los oyentes por los problemas de limpieza de la casa y de higiene que frustraron sus relaciones. Entre todas las llamadas ha destacado la de Josemi, que si bien no ha hablado de una situación sentimental propia, sí de un compañero que tuvo en la mili y que no era nada amigo del agua.

”El caso es que cuando estuve en la mili, los compañeros me dijeron que había un gallego que trabajaba de pastor que echaba una peste... No se quería duchar. Olía como a muerto casi”, ha comenzado a relatar el 'fósforo'. “No se había duchado nunca y le daba vergüenza ducharse con los compañeros”.

La persona en cuestión tenía una herida en el pie de tal magnitud que lo tenía “negro”, al borde de la amputación. “Fue el principio de gangrena. Lo llevé al médico porque hubiera perdido el pie por mierda”, ha señalado Josemi.

Gracias a que los compañeros “poco menos que lo delataron”, el pastor pudo conservar su pie y los compañeros de cuartel se libraron del mal olor.