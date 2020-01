La guasa de un taxista que traslada a turistas chinos ante el coronavirus

El coronavirus de China, que ha provocado un brote de neumonía, ha dejado ya, al menos, 80 muertos y las autoridades sanitarias han elevado a 2.744 el número de infectados. La mayor parte de los casos se concentran en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei), pero el virus ha salido de China y ya ha llegado a países como Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Nepal y EEUU. El virus llegó el viernes a Europa con tres casos en Francia. Por el momento, no ha entrado en España, aunque las autoridades sanitarias ya están "preparadas" para su posible llegada.

Por eso, este lunes le hemos preguntado a los oyentes de Herrera que están en China por cómo están viviendo estos momentos tan delicados. Entre todas las llamadas ha destacado la del oyente Julián, que aunque en España, es taxista y trabaja con personas recién llegadas de China para celebrar el año nuevo.

Según ha dicho, el viernes recogió a un grupo de turistas chinos en Madrid y se los ha llevado a Andalucía. Está un poco "acojonado" porque venían con mascarillas, un hecho que entra dentro de la normalidad, pues es frecuente ver a las personas procedentes de China con ellas debido a la polución, entre otros factores.

El 'fósforo' ha querido desdramatizar la situación con un poco de humor. Por eso, ha dicho que prefiere no toser en el taxi no vaya a ser. "Ahora, que te da un poco de cagalera pensar si me han contagiado algo", ha dicho.

Por lo pronto, su jefa le ha advertido que no se acerque a ella hasta que amaine la situación.