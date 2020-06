Las geniales aplicaciones que los ‘fósforos’ han descubierto durante el confinamiento

Durante el confinamiento uno de los apartaos que más hemos utilizado ha sido el móvil con el que hemos estado permanentemente conectados con nuestros familiares, amigos y trabajo.

En estos días, los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ han descubierto algunas aplicaciones que les ha servido para hacer estos días algo más amenos.

Celeste, la aplicación consiste en unos semáforos para saber qué podemos comer o no los enfermos renales. Hay muchos alimentos, se llama ‘Puk o no’.

Nerea, la aplicación que nos ofrece el colegio donde estudia mi hija pequeña que nos informa a diario de todo lo que hace el colegio: exámenes, notas… etc. Y durante el estado de alarma ha sido maravillosa., un contacto diario con el colegio, con los profesores.

Sara, una aplicación que se llama ‘Calm’ que te ayuda cuando te vas a la cama a meditar, a dormir, una gran variedad de versiones, de formas de meditar, de respirar, de conciliar el sueño.

Sergio ha descubierto una aplicaciónque como usuario te permite conectar de forma segura a cualquier red wifi del mundo.

Óscar, la apliación 'Bring' para hacer la lista de la compra y está genial; y también 'Sleep watch' para controlarte el sueño,. Te dice la calidad del sueño, pulsacione,s ritmo, para gente que dormimos poco te movirtbva para dormir más

Y por último Alicia, 'Too Good, too go' sobre restaurantes y bares en contra del movimiento del desperdicio de comidas y te hacen ofertas especiales