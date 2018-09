Francisca, la fósfora que quería lucir biquini y lució corte de ceja

Francisca, su marido y otros amigos iban a pasar unos días de descanso en la playa en casa de una amiga. Todo transcurría con normalidad y en armonía hasta que volvieron de la playa, de darse un bañito y para ponerse cómodos se van a dar una ducha. Francisca entra en la bañera sin darse cuenta de que quien la había utilizado antes la había dejado llena de jabón, se cae y se parte una ceja. Sale del baño, corriendo desnuda y se topa de frente con todos sus amigos... Vuelve corriendo al baño, y nueva caída, esta vez se da un gran culetazo. Al final "me tuvieron que llevar a la casa de socorro mis amigos porque mi marido no quiso saber nada de mí" cuenta con mucha gracia la fósfora. Muchos son los accidentes tontos que han sufrido los fósforos desde clavarse un cuchillo en uno de los ojos mientras comes una manzana, caerte por pisar una sábana mal doblada mientras estás planchando, o lucir un bonito chichón morado por un huevo que intentaba cocinar en el microondas.

O la inundación de espuma por toda la cocina que provocó Francisco al que su novia le insistió, ante sus cualidades de manitas, que no tocara nada mientras ella no estaba en casa. Pero Francisco, por ayudar, decidió poner el lavavajillas. Al meter la pastilla de detergente, como esta le pareció muy pequeña puso lavavajillas líquido. Cuando la máquina se puso a funcionar, comenzó a salir espuma que duró horas, "estuvimos todo el día limpiando". Sobra decir que aquella relación no prosperó.