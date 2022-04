Los ‘fósforos’ gasolineros alzan la voz: “Desde el viernes somos banqueros”

Este viernes 1 de abril se inició la bonificación del Gobierno de 20 céntimos por litro de gasolina. Lo que se ha vivido en las estaciones de servicio ha sido un auténtico caos, sin olvidar las graves consecuencias para algunas que han tenido que echar el cierre.

Propietarios de gasolineras han hablado en ‘la hora de los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ de cómo han solventados las dificultadores durante estos días.

Fernando es un pequeño propietario de 3 estaciones de servicios y asegura que este fin de semana ha perdido “más de 4.300 euros”. Critica este propietario que el Gobierno quiera bonificarle los litros comprados en 2021 a precio de ese mismo años. Y asegura que “poner en peligro la viabilidad de mi negocio”.

José Manuel es otro propietario de estaciones de servicio de un pueblo de Badajoz y nos comenta el caos y el extravío que ha supuesto “preparar los sistemas informáticos para adaptarlos en dos días”. Lo mismo que dice Inmaculada que trabaja para una gran petrolera y asegura que “este fin de semana ha sido un caos”. Además, apunta esta fósfora que este sistema por el que se ve reflejado la bonificación en el ticket hace que “la gente se va tan contenta y ven lo bueno que es Pedro Sánchez”.

Para Loli la situación es grave. En su caso, este fin de semana le ha costado “6.000 euros y todavía no sé si lo voy a cobrar o no”. Asegura que “esto es una ruina” y confiesa que “no sé si la semana que viene voy a seguir abierta, porque si no me hacen anticipo no puedo atender a mis clientes”.

Sergio critica duramente al Gobierno y considera que “desde el viernes no somos gasolineros, somos banqueros. Hemos adelanto al Gobierno 6.000 euros. Estamos haciendo un descuento que no tenemos”. Además, asegura Sergio que muchas estaciones de servicio han tenido que cerrar porque “no tienen músculo financiero”.