Este es el bar de Sevilla que aconseja una oyente de Carlos Herrera y el por qué es tan especial: "Magnífico"

Llega el momento de hablar con nuestros 'fósforos'. En este caso, les preguntamos sobre recomendaciones de libros, películas y/o lugares. Abrimos la sección con Francisco. Nos da dos recomendaciones. "Os invito a los moros y cristianos de Elda. Os hincharéis a comer. Soy músico y me recorro todas las zonas. Pero los moros y cristianos de Elda son una pasada. Es la segunda semana de junio. Luego, de cara al Día de la Madre, invito a comprar en pequeños comercios. Vamos a apoyarles".

Esperanza también interviene en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Esta 'fósfora' nos invita a visitar Melilla porque "en bonosmelilla.es hacen descuentos del avión. Del 75%. La ciudad es preciosa. Los bares, el puerto, la plaza de toros, el azul de Melilla es incomparable. Viví 33 años en Barcelona, mi familia es de Melilla. Y llevamos esta ciudad en el alma".





Otra 'fósfora', llamada Carmen, explica que vive en Santander y ha denunciado que el lobo causa grandes problemas. "Es terrible. La gente rural, además, no tiene ayuda ni protección de ninguna especie. El lobo es un problema que lo deberíais tratar algún día".

"He estado un par de veces en la zona y merece la pena"

Las intervenciones en 'la hora de los fósforos' se suceden y charlamos con Ana. En primer lugar, dice que recomendaría la música, la lectura y su consejo concreto es esta: "Me han dicho unos amigos que han ido a un mesón nuevo en Sevilla llamado Campeones. Está llevado, en un 75%, por discapacitados. Dicen que la atención, el cuidado y el precio es magnífico".

José Antonio, por otro lado, nos invita a ir a Cabo de Gata. A un pueblo pesquero próximo en el que se come de maravilla. "He estado un par de veces en la zona. Merece la pena. He hecho la ruta en moto desde Almería por toda la costa. Yo vivo en San Javier, Murcia, y es espectacular pases por donde pases. Las playas son geniales", relata en 'Herrera en COPE'. Puedes escuchar aquí la sección al completo. ¡No te lo pierdas!

Audio





La recomendación de Javier es la siguiente. Es de serie. "La mejor de ciencia ficción es Fringe. Son cuatro personajes. A uno lo tienen que sacar del psiquiátrico. Va sobre FBI, temas de laboratorio y asesinatos que ya estaban escritos en un libro en los años 70. Son cinco temporadas".

Seguimos con nuestros 'fósforos' descubriendo lugares, series, restaurantes... Prosigue la sección Nacho. Un oyente que nos cuenta que, en su caso, aconseja los típicos huevos de Casa Lucio. Pero en el pueblo de Lucio. En Serranillos, Ávila. "Han abierto un hostal, el cocinero ha trabajado con Lucio y os invito a ir allí".

Por último, charlamos con Lucía. Una fiel oyente que nos escucha todas las mañanas en su trabajo. "Quiero recomendaros algo que ayuda bastante. Un robot que permite limpiar, fregar y aspirar. Ayuda bastante. Es como una 'Rumba' pero a lo bestia".



Va a un bar de Madrid, pide una cerveza y lo que encontró en el vaso le obliga a ir a urgencias

Otro 'fósforo', en un momento dado, relató lo que le pasó en un bar. En este caso, en Madrid. "Estaba tomando un aperitivo en un pueblo de Madrid, a las afueras, y me tragué una avispa", comenzaba diciendo esta oyente. El insecto cayó en la cerveza sin que Andrés se diera cuenta y se la tragó.

"Yo noté algo raro en la garganta y es que me picó en el interior. Me produjo una tos, lo expulsé y ahí me di cuenta de que había sido una avispa", añadía. Al darse cuenta de lo que había pasado fue al médico, pero, por suerte, no le dio reacción alérgica y no necesitó ningún tratamiento. Todo se quedó en un susto.