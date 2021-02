Don Paco García, el nadador que hace historia a los 95 años: "Cuando fumaba no podía hacer ni 25 metros"

Francisco García Betancor, más conocido como don Paco en Canarias y Tenerife, llevaba toda la vida sumergiéndose en el mar hasta que a los 82 años se cambió a la piscina. Desde entonces todo son récords. De hecho, es el primer nadador español de la historia en completar los 50 metros libres y 50 y 100 metros espalda en la categoría de mayores de 95 años. Paco García ha logrado el hito de completar los 50 metros libres en 1:22:80, los 50 metros espalda en 1:46.73 y los 100 metros espalda en 3:45.75.

Don Paco ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que su secreto para mantenerse en forma es “no abusar de la salud ni de nada”. Su receta es nadar tres días a la semana una hora y cuidarse mucho.

“Siempre he tenido esa cosa de cuidarme. Una de las cosas principales que dejé fue el tabaco. Para mí el tabaco es lo peor que hay para la salud. Fui fumador hace montones de años. Cuando fumaba no podía hacer ni 25 metros porque me asfixiaba”, ha dicho don Paco.

Con 95 años, es un ejemplo para todos aquellos que se esfuerzan en superar sus propios récords.