La dieta que ha seguido un oyente de Carlos Herrera para adelgazar 14 kilos en tres meses: "Cambio drástico"

Como es habitual, llega el momento de descubrir grandes historias y/o anécdotas con nuestros 'fósforos'. En esta ocasión, hablamos con nuestros oyentes de dietas, retos que se imponen... ¿Qué hacen para perder peso?

Juan explica que lleva un mes de dieta y que ha perdido "30 días". Un comentario irónico que ha desatado las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

José Manuel, en cambio, relata que ahora ha cogido unos pocos kilos. Ha corrido maratones, pero, a raíz de una lesión de la rodilla, alcanzó los 92 kilos. Por eso, hizo un cambio drástico. "Comí alimentos a la plancha, ensalada... y ni gota de alcohol. Y estuve tres meses y logré perder 14 kilos. Mis amigos se cabreaban conmigo". Ahora, "hay días que llego y para cenar solamente tomo un yogur por rutina".





Otro 'fósforo', llamado Francisco, le ha contado a Alberto Herrera que vive enAlhaurín de la Torre y que monta en bici. Un hábito que le ha hecho perder peso. "Es bastante bueno. Ya tengo bicicleta de descenso. No tenemos las eléctricas. Pero sí subimos hasta arriba porque tenemos una infinidad de caminos. La gente se lo ha currado bastante".

Francisco lleva ya casi 6 años a tope con esto, "lo que ocurre es que ahora le estamos dando más fuerte y nos hemos puesto a dieta. La dietista, a mi mujer y a mí, nos enseñó a comer bien. Nos quitó el pan, no puedes mezclar la patata con la zanahoria, quitar la sal, el alcohol".

A los quince días, cuando fueron a visitarla. Él perdió peso. Pero su mujer más.

"He perdido 36 kilos y no los he recuperado"

Más oyentes. Relata que su problema básicamente es que "tiene una columna un tanto delicada. Además, tuve un percance con un caballo y me rompí siete vértebras. He perdido 24 kilos en un año. Lo hice de la mano de una dietista. Todas las semanas, me pesaba y me daba las indicaciones. Sin pasar hambre". Lo fácil, cuenta, es que contaba con el apoyo de su mujer. Que también estaba regulándose los alimentos a consumir para bajar esos kilos de más.

Hablamos con María Dolores. Ella tenía que operarse de la rodilla y el traumatólogo le sugirió que estaría bien que perdiese peso. Hace siete años. Así, empezó a hacer una dieta y perdió 36 kilos. Y no los ha recuperado. Tardó unos cinco años y fue progresivo. No te pierdas aquí la sección completa.

¿Y cómo perdió peso Ignacio? Responde que, en su caso, ya nació siendo grande. Pesó al nacer 5 kilos 700 gramos. "Soy una persona que, bueno, mido 1.80 cm. Alrededor de los 21 años. En una estación de bus... me pesé. Y ya marcaba 105 kilos. Fui subiendo hasta llegar a los 147 que llegué a pesar. Hace cuatro años. Y en dos años, he bajado a 101. Sin ningún tipo de ayuda. Simplemente, dejando la cerveza, la pasta y el pan entre semana ni lo probaba". Los fines de semana, explica, comía bien.

"Estuve mucho tiempo rayándome una zanahoria y una lata de atún. Y eso cenaba. Luego, andaba mucho. 8-9 kilómetros y a un buen ritmo. Lo he cogido hasta tal punto que ahora estoy encantado", relata.

Por último, Nardi cuenta que no se puso a dieta. Pero, en plena pandemia, "trabajaba en la quinta torre de Madrid. Cerraron los montacargas y teníamos que subir por las escaleras. Perdí 15 kilos en 15 días".