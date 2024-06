El tema que hoy le proponemos a nuestros 'fósforos' es el siguiente: cada vez que abre un restaurante nuevo en una ciudad, da la impresión de que siempre ponen lo mismo en sus cartas. Por eso, queremos hablar de la comida endémica de los municipios que representa la esencia del paso de los años por su lugar de origen.

Marcos es el primer oyente que está totalmente de acuerdo con esa premisa. Hay muchos bares exactamente iguales, "y otros que no han perdido su idiosincrasia". Llama desde Cádiz pero, en realidad, él es de un pueblo monumental en la sierra de Cádiz. En su tierra hay un bar clásico llamado 'Casa Pengue'. Lleva décadas abierto y mantienen su esencia.

Viajamos hasta Asturias de la mano de Carlos. Desde Llanes, este 'fósforo' relata que hay un sitio en la carretera nacional antigua. Llamado Mesón El Arco. Es comida tradicional "y unas carnes espectaculares. La verdad que es una pasada. Y un precio increíble. Sobre 30 euros por cabeza. Espectacular".

Inmediatamente después, Mari Cruz recomienda, desde Pamplona, 'La fogoneta'. Es comida clásica Navarra. "Si vais por el Camino de Santiago, tenéis que parar ahí", aconseja al resto de 'fósforos'.

David es de Miranda de Ebro, Burgos. Y lo tiene claro. En su tierra se come muy bien. "Junto al puente de los leones, hay un restaurante.... increíble. Destaco el tomate de Miranda. Ponen montadito de salchichas. También hay uno que se llama 'con todo'. No me preguntes lo que lleva. Huevos fritos con picadillo, también pone riñones. Un espectáculo. Es difícil marcharse sin una sonrisa", explica.

Nos vamos a Palencia. Gracias a María. Por allí, habla de un pueblo llamado Frómista. El restaurante se llama 'Los Palmeros'. Es Tierra de Campos y "aquí te ponen el pichón estofado. Está buenísimo. No te lo pierdas. Además, te lo ponen adornado en un plato que levantan la tapa y dentro tienes el pichón. Es un espectáculo". Disfruta aquí de la sección completa.

Como tinte curioso, María nos ha dicho que coincidió hace escasos días con Carlos Herrera. "Estaba muy arregladito, comía con otra persona y cuando entré le reconocí por la voz. Yo estaba de espaldas y dije: 'esa voz es la de Carlos Herrera'. En una de esas veces que volví un poco la cara, le vi. Pero estaba muy bien. Comiendo. Ya no estaba haciendo el Camino de Santiago".

Por último, charlamos con una oyente de Alicante. Reivindica que es 'la millor terreta del món'. Destaca los arroces alicantinos "y desde las casas hasta los restaurantes, el arroz bueno se come en Alicante. Hay muchísimos sitios y muy famosos".

¿En qué punto del Camino se encuentra Carlos Herrera?

Una oyente, como hemos mencionado anteriormente, hacía mención a Carlos Herrera. La 'fósfora' coincidía con el comunicador en un bar. Suponemos que Herrera se encontraba reponiendo fuerzas tras una etapa ardua del Camino.

Este jueves, Carlos Herrera explicaba en su 'Diario del peregrino Chiruca' que "hoy conviene prepararse para una larga caminata desde Carrión hasta Calzadilla de la Cueza y después a Ledigos para llegar a Sahagún. Y sobre todo, porque mañana, o esta tarde, en etapa neutralizada me gustaría caminarme con mis Chirucas algo del camino Baztanés. El que cruza la frontera de Francia con España". Así, este será el motivo por el que Herrera abandonará la etapa actual en la que se encuentra.