La curiosa respuesta de una madre a la petición de mano de su hija: “Te lo tenemos que decir”

Esta semana en 'Herrera en COPE' hemos decidido ponernos elegantes y coquetos e irnos de boda con los oyentes de Carlos Herrera, porque a este equipo no hay celebración alguna que se le escapey menos después de escuchar algunas de sus historias.

Gracias a los 'fósforos' sabemos la importancia que tiene cualquier mínimo detalle para el día de nuestra boda, porque cualquier cosa puede suceder en fecha tan especial. Y todo aquello que podamos imaginarnos, o no, fue lo que le pasó a Teresa. No una, dos o tres cosas, no; lo que le sucedió a esta oyente fue un cúmulo de desastres que fueron acumulando hasta en el viaje de novios.

No te pierdas el relato de Teresa recordando su desastrosa boda que dejó a Alberto Herrera sin palabras.

Antes de la boda se suele celebrar la tradicional pedida de mano, cuando los novios deciden dar el gran paso y aventurarse en la ilusión y el deseo de pasar una vida juntos. También suele ser costumbre juntar a las familias para que se conozcan en un ambiente distendido, ya sea en una cena o comida.

Este viernes hemos escuchado en la voz de los 'fósforos' todo tipo de pedidas: desde las más originales hasta las más estrambóticas. Historias, todas ellas, que no debes perderte y pasar un buen rato como el equipo de Herrera.

Un calendario de adviento con sorpresa

La Navidad es, sin duda, una de las épocas más felices del año, y por eso Lucía pensó que era la mejor época para pedirle la mano a su pareja. Y para hacerlo a esta fósfora no se le ocurrió idea más original para hacerlo que regalarle un original “calendario de adviento”-

“Cada día del calendario era una razón por la que le quería” nos explica Lucía y el último día, la sorpresa final “el anillo”.

Esta oyente compró el anillo por Internet y cuando llegó el paquete a casa como no había nadie se lo dejaron a su vecina que cuando oyó a alguien fue a entregar el paquete a su destinatario con la mala suerte de “era mi pareja la que recogió el paquete”.

El novio reconoció enseguida la página donde Lucía había comprado el anillo, así que adiós a la sorpresa final del calendario de adviento que esta 'fósfora' había preparado para pedirle matrimonio.

A pesar de que fastidiaron la sorpresa de Lucía, hace dos meses que ella y su marido han tenido a su segunda hija.





“Te lo tenemos que decir”: la respuesta de una madre a la petición de mano de su hija





María es la segunda de las hijas a la que pidieron matrimonio en su casa y si en la de su hermana se rió mucho, todavía sigue sorprendida de lo que ocurrió en la suya.

Cuando su novio llegó a su casa “le dejé con mis padres y yo me fui a otra habitación con la oreja puesta para enterarme de lo que hablaban”, relata la oyente. Tras un rato en el que María escuchaba la voz de su pareja pidiendo la mano a sus padres “pasan los segundos y mis padres no dicen nada”.

Lo que no imaginaba esta 'fósfora' es que esa angustia que había vivido durante esos segundos no iba a tener comparación alguna con lo que sentiría al escuchar las palabras de su madre.

En aquel momento la madre de María no tuvo reparo alguno en advertir al novio de su hija la 'joya que se llevaba', y tras describir a su hija le dijo categóricamente: “No nos la devuelvas”.

Unas palabras que esta oyente recuerda como si fuera hoy mismo, y han pasado 25 años, de aquella pedida de mano que su novio pensó que era una broma y que terminó de la manera que vas a descubrir en este audio.

El día que Carlos Herrera contó en directo que se había casado





Para sorpresas, la que nos tenía preparada Carlos Herrera para el 2023. A finales de enero el comunicador sorprendía a sus seguidores de Instagram con una bonita y feliz imagen junto a Pepa Gea y una fecha: “5 diciembre. Nueva York”.

Días más tarde, Herrera anunciaba en su programa que se había casado y agradecía todas las muestras de cariño recibidas.