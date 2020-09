Un oyente desvela la costumbre más ordinaria que se ha puesto de moda en algunas bodas

Es una norma no escrita que de una boda sale otra. Este martes los oyentes de Carlos Herrera han confesado lo que más detestan de los enlaces. Que si es de mañana y tienes que ir de corto y con tocado, que si los tacones, que si no puedes ir de negro o de blanco... Maldito protocolo. Pero no solo la elección de la vestimenta, también la música ha salido a la palestra con Paquito el Chocolatero como protagonista. Y es que, ¿por qué todas las 'playlist' son iguales?

Entre todas las llamadas ha destacado la de Alberto, que le ha recordado a Herrera con sorna lo “bien que se lleva con su nuera”, María José Navarro, ahora que la de Albacete ha anunciado su compromiso con el hijo del comunicador.

“Lo que no me gusta de las bodas es el personaje que va muy elegante mirando a todas las mujeres. Este se va haciendo el importante por todos los lados. Lo que no me gusta es cuando las amigas de la novia le quitan las bragas para cortarlas en pedacitos para hacer los escotes. Eso todo me repudia”, ha señalado.

Y es que, en algunas cerenonias le quitan la ropa interior a la novia y la cortan en trocitos y los venden. También se hace con los calzoncillos, aunque Alberto ha destacado que es una ordinariez.

Aunque atrás han quedado los abrazos, los besos y los bailes en pareja o en grupo, decirse 'sí quiero' con mascarilla o compartir el amor por vídeo y a distancia cada vez es más habitual en todo el mundo como consecuencia del coronavirus.

Como el amor no frena en tiempos de pandemia, ya hay parejas que celebran lo que se conoce como 'autoboda'. Los novios se casan subidos en un escenario y los invitados siguen la ceremonia en el interior de sus coches. Un enlace distinto pero con las clásicas palabras y el beso final para sellar el amor.