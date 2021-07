Coronavirus por el mundo: la variante delta pone en jaque a las autoridades

Como cada miércoles en 'los fósforos'de'Herrera en COPE'damos voz a los corresponsales de COPE para saber cómo está la situación de la pandemia en sus respectivos países.

PREOCUPANTE AUMENTO DE CONTAGIOS POR LA DELTA EN EE. UU.

En Estados Unidos preocupa el aumento de contagios por la variante delta. Como nos cuenta nuestro corresponsal de COPE en Washington Juan Fierro “ahora mismo el 58% de los casos en EE.UU. son de la variante delta, un incremento del 109% en el número de casos en los últimos 7 días, un 94% de incremento en los últimos 14 días. Esto sigue subiendo. Ahora mismo el número de casos diarios se acerca los 25.000, lo cual es una cifra bastante alta, 25000 nuevos casos de la pandemia en los Estados Unidos. De los 50 estados, 46 estados de la Unión registran ahora mismo más casos que hace 7 días; de esos de 46 estados, en 34 el incremento es superior al 50% y si además sube el número de casos pues también empieza a subir otra vez el número de muertos. Las dos últimas semanas teníamos esa divergencia, subían los casos pero los muertos seguían bajando, las últimas referencias hablan ya de que el número de fallecidos vuelve a subir en los Estados Unidos. Ayer, concretamente, hubo 330 muertos por la pandemia en el Estados Unidos que es un 17 % más de muertos que hace 14 días”.

Además de existir esa preocupación por la variante delta también preocupa el tema dela vacunación porque “está cayendo. Teníamos cifras muy buenas, pero ahora mismo tenemos otras cifras que son realmente malas, una caída de hasta el 80% en el número de vacunaciones diarias en los Estados Unidos, lo cual es bastante importante”.

Y si el mundo está pendiente del coronavirus también lo está de Cuba y de lo que vaya a hacer Estados Unidos ante la preocupante situación que está viviendo el país. Nos recuerda Fierro que “la política ahora mismo de la administración Biden sobre Cuba es la política de Trump, y Trum apretó las tuercas mucho a Cuba durante su presidencia. Es más, una de las razones que dicen que hay detrás de todas estas protestas que estamos viendo ahora mismo en Cuba es, por ejemplo, que la administración estadounidense redujo notablemente el número de divisas, la cantidad de divisas que podían enviar los estadounidenses a Cuba, con lo cual esa política todavía está en marcha. Lo que pasa es que la administración estadounidense, ahora la administración Biden, cuando se le pregunta sobre Cuba al propio Biden y al portavoz del Departamento de Estado y al Departamento de Estado en sí, al Secretario de Estado, lo que dicen es que estamos revisando la política sobre Cuba, que habrá novedades pero que estamos revisando la política sobre Cuba”, por lo tanto “ no sabemos cuánto va a durar esta revisión de la política estadounidense sobre Cuba”.

Sin embargo nuestra corresponsal cree que el embargo no llegará a producirse pero “no sé yo hasta dónde va a poder llegar o va a querer llegar el presidente Biden en torno a la situación del embargo. No sé si vamos a llegar a una situación como la que dejó el presidente Barack Obama cuando dejó la presidencia, esa apertura hacia Cuba y ese aumento en el envío de divisas entre otros muchos puntos de su política hacia Cuba. La verdad es que todavía estamos un poco sin saber por dónde va a ir la administración Biden en cuanto a Cuba, pese a esas advertencias del presidente Biden de que estemos atentos. Atentos estamos, pero parece que las cosas tardan en moverse en la administración Biden con respecto a Cuba”.

BÉLGICA, EL PAÍS CON MAYOR RITMO DE VACUANCIÓN DE LA UE Y FRANCIA TOMA MEDIDAS: VACUNACIÓN OBLIGATORIA

También aumentan los contagios en Bélgica por la variante delta, así nos lo cuenta nuestro corresponsal en Bruselas José Luis Concejero. “Están aumentando mucho los contagios pero es importante recordar que en el país no está provocando un aumento de la presión hospitalaria, que sigue bajando en estos momentos y también continúan bajando los pacientes en la UCI, menos de 100 ingresados en todo el país. No podemos olvidar que Bélgica es el país que mejor ritmo de vacunación lleva prácticamente de toda la Unión Europea, más del 80% de la población tiene al menos una dosis, más del 50% tiene las dos dosis y, aquí ya se están vacunando a los niños. Los especialistas vuelven a recordar que la ecuación es muy sencilla: mientras más vacunados estemos menos incidencia tendrá la variante delta. Y esto es lo que estamos viendo con los registros que hay en el país. Evidentemente, hay preocupación, están aumentando los contagios porque hay gente que todavía no está vacunada pero sí que es verdad que aquí están haciendo frente a esta variante con más garantías que en otros países europeos, porque hay muchas personas vacunadas. Por lo tanto, en estos momentos ligera tranquilidad, aunque evidentemente estamos dentro de la Unión Europea, las fronteras están abiertas, hay muchos viajes y esto puede provocar que se generen de nuevo lugares donde se propaguen el virus, que aquí evidentemente es algo que contemplan. Pero insistimos, que la preocupación no es muy alta en estos momentos por la vacunación”.

Y de un país en el que el ritmo de vacunación es muy bueno a otro en el que han tenido que tomar una medida drástica: obligar a la vacunación. Es lo que pasa en Francia y nos lo cueta Concejero “en un discurso del presidente francés Emmanuel Macron este pasado lunes a la Nación dijo dos cuestiones bastante importantes: la primera, es que a partir de ahora la vacunación va a ser obligatoria ¿por qué? En Francia hay un problema que se puede considerar grave y es que a diferencia de otros países europeos el personal sanitario no es una prioridad a la hora de vacunar, no hay muchos sanitarios que estén vacunados, se calcula que incluso a veces no llega ni a 50 % y esto evidentemente está provocando que la variante delta está haciendo un destrozo en estos momentos. Por lo tanto, Emmanuel Macron ha decretado que a partir de ahora la vacunación para el sistema sanitario, para los que trabajen en los hospitales, para que los que trabajen en los geriátricos…todos ellos tienen que estar vacunados. Habrá sanciones a partir del mes de septiembre para aquellas personas que no estén vacunados.

Y otra cuestión que es muy importante, el famoso certificado verde, ese que indica si estamos vacunados o no, si tenemos la pauta completa o tenemos un test negativo reciente va a ser fundamental para entrar en los bares, en los restaurantes, en los teatros y en todos los espectáculos culturales”

Y sabemos también la reacción de la Unión Europea ante las protestas en Cuba “se está hablando de que la situación es altamente preocupante y es evidente que no se puede cargar contra gente que libremente se está manifestando y mucho menos, aseguran en Bruselas, se puede detener a periodistas ejerciendo su derecho a la libertad informativa . Aquí hay mucha preocupación, aunque es verdad que en este sentido hay países como es el caso de Francia que intentan tomar la delantera, intentan de alguna forma hacerse con el discurso que la Unión Europea quiere llevar a cabo y que el resto de países le siga, por lo tanto esta iniciativa que ha tomado Francia de poner en rojo a Cuba en los destinos turísticos es muy importante y vamos a ver qué hacen en los próximos días el resto de países”.

ALEMANIA MODIFICA SU FORMA DE CONTABILIZAR LA PANDEMIA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En Alemania, al contrario que en Francia, por ahora no van a hacer obligatorio el tema de la vacuna. Como nos dice Rosalía Sánchez desde Berlín “Merkel cree que una obligación lo que haría sería aumentar la desconfianza sobre las vacunas, cree que es mejor que el gobierno mantenga su palabra desde el principio que fue que la vacuna sería voluntaria. En Alemania, algo más el 43% de la población tiene ya las dos dosis y entre los que quedan por vacunarse hay un 67% que lo va a hacer. Se ha debatido mucho, por ejemplo, si a los profesores se les debe obligar y también a los sanitarios, pero la decisión del Gobierno es que no”.

En estos momentos Alemania está modificando su forma de contabilizar la pandemia porque “han llegado a la conclusión de que con este porcentaje de vacunación en aumento, que con las vacunas ya no es tan efectivo contabilizar el número de contagios sino que hay que guiarse más por las tasas de hospitalizaciones para decidir qué restricciones o no tomar, qué medidas se toman. Ahora ya,la situación de inmunidad por las vacunas nos sitúa en un escenario diferente, quienes se están contagiando son personas más jóvenes que porcentualmente desarrollan perfiles menos graves de la enfermedad y por tanto aquí lo que va a empezar a contar desde ahora es cuánta ocupación hay en las UCIs o no para elevar las restricciones”.

Y en Alemania el apoyo a Cuba es unánime “no hay un solo medio ni siquiera que se cuestione la ideología de las protestas e inciden, por ejemplo, que los manifestantes lo que están haciendo es culpar al régimen comunista por la falta de alimentos, de medicinas, de gestión de la pandemia y por la falta de libertades. Todas las informaciones que llevan los medios son esos pancartas que hemos visto en las manifestaciones , ‘Ab la dictadura’ y ‘Ya no tenemos miedo’. Y estamos escuchando entrevistas pues bastante conmovedoras, en los medios alemanes están entrevistando a músicos cubanos como Yotuel Romero, el dúo ‘Gente de zona’, que son artistas que se solidarizan naturalmente con ese movimiento ’Patria y vida’ y que son los que están trasladando a la opinión pública alemana qué es lo que está pasando en Cuba. No hay absolutamente ninguna duda de que se está protestando contra una dictadura”

TEMOR EN REINO UNIDO ANTE EL FIN DE LAS RESTRICCIONES EN REINO UNIDO

A partir de este lunes 19 se terminan las restricciones en Reino Unido y esto está generando polémica en los ciudadanos y sobre todo preocupación en “los ancianos y los enfermos más vulnerables, que lo están diciendo así públicamente: “ Nos habéis dejado solos”, nos cuenta nuestra corresponsal en Londres Paloma García Ovejero. “.Hoy mismo está tuiteando Sadiq Khan, el alcalde de Londres, y dando entrevistas en todas las televisiones suplicando a los londinenses que sigan llevando la mascarilla, dice que en el transporte público de la capital las reglas van a ser seguir llevándola, pero claro, no hay multas ni nadie te obliga. Así que vamos a ver la respuesta, porque hasta las empresas privadas de transporte se lo están planteando, incluidos los taxis y este tipo de vehículos más pequeños”.

En Inglaterra se está llegando a niveles de contagio como en enero, en el último pico que tuvimos. Y ahora mismo aumentan los casos en el 93% del territorio. También en el norte, el alcalde de Manchester y las empresas piden al Gobierno que se lo piense dos veces por favor. Las tiendas, por ejemplo, el comercio aún no lo ha decidido públicamente, ni se atreven a decirlo porque saben y así lo manifiestan los sindicatos que exigir la mascarilla les hunde todavía más el negocio, pero no exigirla significa poner peligro, entre otras cosas, a los dependientes. En el Parlamento los diputados no tienen que llevarla pero los trabajadores sí. Este es el país en el que vivimos, mientras Boris Johnson ha decidido que pase lo que pase el 19 de julio, el lunes que viene, se acaban todas las restricciones y ya nada será obligatorio. En cualquier caso vamos camino de los 40.000 contagios diarios y subiendo

Sin embargo, en Reino Unido apenas hay preocupación por lo que sucede en Cuba y “no hay no hay debate tampoco, no se cuestiona si es dictadura o no, es una dictadura comunista y punto”.

ITALIA A LA EXPECTATIVA ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS PARA TOMAR MEDIDAS

La situación en Italia ahora mismo es de expectativa porque “de momento no se han disparado las alarmas”, nos dice desde Roma nuestra corresponsal Eva Fernández. “Sí que está preocupando el progresivo aumento de contagios, 534 las últimas 24 horas. Pero menos mal que el número de fallecidos sigue en mínimos y los hospitales no sufren ninguna saturación. Por eso sí que se debate la posibilidad de que solo las personas inmovilizadas pueden acceder a los establecimientos de ocio, igual que ha hecho Francia ,pero no os creáis que está muy claro porque la oposición y la patronal de la hostelería consideran que esta medida penalizaría aún más a los locales que llevan 17 meses cerrados. Por ahora, en Italia se hace vida normal con la única obligación de utilizar mascarilla en espacios cerrados, eso sí la situación podría revisarse el próximo viernes y quizás alguna de las regiones italianas pasen a otro color que como ya sabéis significaría aumentar las restricciones”.

Al igual que en Reino Unido, en Italia la preocupación por Cuba es mínima “ni siquiera ha habido una opinión, un comunicado del gobierno italiano respecto a Cuba. Sigue a la cola de todas las informaciones internacionales”

PORTUGAL A PUNTO DE ALCANZAR EL PICO DE LA CUARTA OLA

La situación en Portugal es “preocupante” pero como nos dice Begoña Íñiguez “ya hay algunos especialistas que están diciendo que en Portugal podremos estar llegando ya estos días al pico de esta cuarta ola. Recuerdo que aquí empezó, junto con el Reino Unido, esta movida con la variante delta. Ahora mismo estamos a 318 casos por 100.000 habitantes, por detrás de España, somos el cuarto país en incidencia de la UE, sabemos -y esto es importante- que el 100% de los nuevos casos en Portugal son por la variante delta pero no preocupa demasiado el tema de hospitalizaciones excesivas porque realmente no tenemos. Ahora mismo en las UC I 163 internados y han fallecido 9 personas.

Portugal fue el primer país de la Unión Europea en exigir el certificado verde desde el pasado fin de semana que se ha montado una buena en los restaurantes y en los hoteles. En todos los hoteles, cualquiera que venga Portugal tiene que presentar el certificado verde o un test de antígeno, está siendo muy polémico pero lo está haciendo el Gobierno también para frenar el avance de la pandemia. Aquí la vacunación está al nivel de Alemania, el 42% de los portugueses ya han sido totalmente vacunados, el 60% han recibido por lo menos una dosis y por tanto la vacunación va a buen ritmo.

Y Portugal sí que está muy pendiente de Cuba, “se está destacando muchísimo desde el lunes en los principales diarios portugueses. Acabo de ver ‘Público’ que lo lleva portada y también en su editorial, y se pregunta: “¿Habrá llegado el régimen cubano a un callejón sin salida”. Lo mismo ocurre con el gran diario de referencia portugués con ‘Diario de Noticias’ que dice el legado de Castro habrá llegado al final.