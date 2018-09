El consejo de Juan 'el fósforo': "Si os tatuáis, que no sean frases ofensivas de Willy Toledo"

¿Se ha arrepentido de hacerse un tatuaje? ¿Cómo se lo quitó? Este miércoles los fósforos de 'Herrera en COPE' han relatado sus experiencias más sorprendentes con la tinta y la piel.

Entre todas las llamadas ha destacado la del fósforo Andrés, que ha dicho que siempre que el tatuaje no sea una frase ofensiva de Willy Toledo, no le parece mal que las personas se tatuen. Andrés ha contado la experiencia de su sobrino, un aspirante a guardia civil que se gastó 3.000 euros en transformar un tatuaje en una mancha. El motivo: “Laura, te quiero”. Hasta que el amor se acabó y tuvo que borrársela no solo del corazón, también de la piel.

ESCUCHA AQUÍ LA HORA COMPLETA DE LOS FÓSFOROS

Según ha señalado el fósforo, el cuerpo tiene muchas partes, por lo que no es necesario tatuarse en una zona visible. Especialmente en el caso de los guardias civiles, pues por motivos de seguridad es mejor que no sean fácilmente identificados.