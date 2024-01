Va con su hijo a Jaén a ver una corrida de toros y esto es lo que les pasa en pleno evento: "Desesperado"

Nuestros 'fósforos' son parte fundamental de 'Herrera en COPE'. Este miércoles, hemos querido preguntarles sobre su aspecto físico. ¿Se parecen a algún famoso? ¿Lo utiliza para conseguir tratos de favor? Descubre aquí la historia de Mari Carmen y lo que le pasó en plena corrida de toros con su hijo en Jaén.

Audio

Carlos Herrera desvela su conversación con Julio Iglesias tras su detención en el aeropuerto El comunicador, gran amigo del cantante, se ha pronunciado sobre este incidente en el paso que hace cada día con Carlos Moreno 'El Pulpo' en 'Poniendo las Calles' Redacción Herrera en COPEMadrid 16 ene 2024 - 09:11





En concreto, ha asegurado que su hijo se parece al torero Roca Rey. Fueron a ver una corrida en Jaén desde Málaga y "la plaza era pequeña. Nos sentamos en el tendido de sombras y entramos. La gente empezó a mirarnos y a hacerse fotos con él. Salió desesperado. Creían que era el hermano del torero".

Alejandro, por otra parte, le ha contado a Alberto Herrera que la gente lleva diciéndole como 20 años que se parece a Casillas. "Soy dj y subo el caché por el parecido. Yo ya le llamo primo".

Sixto Naranjo, productor de 'Herrera en COPE', llegó a ser confundido con el político Emiliano García Page. Es un hecho que ha puesto sobre la mesa María José Navarro y que ha desatado las risas del resto de colaboradores.

Ana, otra 'fósfora', explica que iba mucho de vacaciones en verano. Fueron al cementerio de San Fernando a ver a su abuela y mientras daban un paseo se quisieron acercar a la tumba de Camarón. "Es preciosa y oigo a una mujer que se me acerca diciéndome que era 'La Chispa' (la viuda del cantante). Mi tía se quedó sorprendida".

"No es tan alto como Hugh Jackman, pero se parece mucho"

Antonio no ha querido desaprovechar la oportunidad para indicar que tiene unas cuantas anécdotas. "Me parezco a Pipi Estrada. Tengo el pelo más o menos como él". Una de ellas es que bajó a El Rocío y, en un momento dado, mientras tocaban las palmas... pues había gente que lo confundía con el periodista deportivo.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Más testimonios curiosos. El cuñado de Mario tiene un parecido muy razonable con Hugh Jackman. "No es tan alto, pero se parece mucho. Os he enviado unas fotos al WhatsApp del programa. Hace años, estábamos en un restaurante en Llanes (Asturias). Teníamos la mesa al lado de la cocina y, al lado de estar sentados, los cocineros se asomaban. Así estuvimos toda la cena", cuenta.





Añade que, en un momento dado, "el encargado nos pidió que fuésemos a la cocina y dijese que no era 'Lobezno'".

También hablamos con Rafael. Le confunden con Jesús Calleja y "tengo un cierto parecido. Cuando me pongo una gorra y voy un poco vestido como él. La gente me confunde y nos hemos conocido hace poco cuando hicisteis el programa en San Martín de Valdeiglesias". Dice que en unas fiestas de un pueblo todo el mundo le decía que era Calleja.

Otro oyente asegura que le confundieron hace mucho con Ortega Cano. "Cuando fui a pagar a un restaurante, me querían invitar a comer. Soy un poco cortado. Y no entendía nada. Le dije al encargado que no era maestro de nada". No te pierdas en el siguiente audio la sección completa.

Audio





Por último, Juan Antonio ha indicado que le confunden con Carlos Herrera. Dice que son del mismo año y que es sanitario. "Los enfermos y compañeros me lo dicen mucho. De hecho, hoy me siguen confundiendo. Tengo fotos de la mili y del colegio. Clavado".

Y lo cierto es que Herrera ha evolucionado mucho su aspecto físico a lo largo de los años. Imaginamos que, si el oyente recibe ese comentario generalizado, algún aire le traerá al comunicador. Como decía anteriormente este 'fósforo', tiene pruebas de ello. Gracias a las fotografías que dejarían entrever que comparte cierto parecido con Carlos Herrera.