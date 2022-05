Begoña, la ‘fósfora’ que teme a las zombis desde que vio ‘Thriller’ de Michael Jackson

A lo largo de nuestra vida hay imágenes que se nos quedan grabadas en nuestras retinas y que no se nos olvidan del susto, miedo o temor que pasamos al verlas. Ya sea la escena de una película, un personaje, un animal, una persona real, un videoclip o incluso un simple susto que nos dieron alguna vez y no se nos olvida. Audio

Y de esto es de lo que hablamos en la ‘hora de los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’, comenzando por Begoña, que recuerda a una ‘tata’ que tuvieron su herma na y ella. A la hora de acostarlas les cantaba una canción, que no una nana, o si era una nana... Aquella canción decía: “Ay, mamita mía, qué será… Ay, hija, que no me voy, que subiendo las escaleras estoy…. No me voy que debajo de la cama estoy…” Y recuerda Begoña los gritos que deba a la ‘tata’ mirando bajo la cama.

A Mariló uno de los videoclips de más éxito, le cambió la vida. Se trata de ‘Thriller’ de Michael Jackson que se estrenó en noviembre de 1982. Mariló nos cuenta que esa “Nochevieja esta con mis hermanos en casa, éramos pequeños, y mis padres habían salido. Así que aprovechamos para ver el vídeo” y confiesa que es “lo más terrorífico que me ha pasado en la vida”. Asegura esta ‘fósforo’ que desde ese momento tiene que cerrar todas las ventanas y puertas de su casa porque “los zombis entran por cualquier rendija”. Años después, aquello le sigue pasando factura y recuerda el día que echó a su marido y un amigo de casa para que no vieran allí ‘Walking Dead’.

A Juan Antonio le dan miedo los murciélagos tras ver “una película en la que había una guerra nuclear y que escondían científicos en un búnker pero una bandada de murciélagos se iba comiendo a toda la gente”.

José y Paco comparten el mismo miedo por la película Poltergeist. José nos dice que pasó un verano entero sin dormir después de ver la película con su primo mientras Paco confiesa que “le tengo un miedo a los espíritus que no puedo superarlo. Desde entonces duermo siempre con la lucecita de los niños pequeños en el cuarto”.

Carmen nos dice que ella siempre había visto películas de miedo con su madre. Pero una noche, ya casada, se quedó en la cama con su hija porque estaba enferma, y ésta le preguntó que qué es lo que había pasado gateando por allí. La madre, algo asustado, le decía a su hija que no había pasado nada ni nadie, que no había nada allí, peor aun así miró por toda la casa para asegurarse.