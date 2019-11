Así recuerdan El Pulpo, Javi Nieves, El Pirata y más comunicadores el estreno de ‘Thriller' de Michael Jackson

El 30 de noviembre de 1982 se publicaba ‘Thriller’, el sexto álbum de estudio de Michael Jackson, el disco más vendido de la historia y que muchos consideran “el disco de los discos”. No cabe duda que fue un antes y después en la carrera de Michael, que además sorprendió con el videoclip de la canción que lleva el mismo nombre que el disco ‘Thriller’, que se estrenó en España en la Nochevieja de 1983 (en Estados Unidos fue el 2 de diciembre de ese mismo año), el vídeo musical más visto de la historia.

Una efeméride de la que El Pulpo de ‘Poniendo las calles’, Javi Nieves y Mar Amate, de ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’ en CADENA 100; Pilar Cisneros, de ‘La Tarde' en COPE’; Rosa Rosado, de ‘La Noche con Rosa Rosado’ y El Pirata, de ‘El Pirata y su banda’ en RockFM; no han querido perder la oportunidad de hablarnos de sus recuerdos y contarnos algunas curiosidades sobre Michael Jackson.

Uno de los nombres de este disco es el del productor Quincy Jones, que produjo –además de ‘Thriller’- varios de los discos de Jackson, y es considerado uno de los grandes productores de la música que ha trabajado junto a grandes intérpretes como Frank Sinatra.

LAS CANCIONES Y VIDEOCLIPS DEL ÁLBUM 'THRILLER' DE MICHAEL JACKSON

‘Thriller’ es el disco más vendido de todos los tiempos y cosechó grandes triunfos. De las nueve canciones que incluye el disco, siete fueron escritas por el propio Michael Jackson. ‘Wanna be startin’ something’ (escrita por Michael Jackson); ‘Baby be mine’ (escrita por Rod Temperton), ‘The girl is mine’, con Paul McCartney, (escrita por Michael Jackson); ‘Thriller’ (escrita por Rod Temperton’); 'Beat it’ (escrita por Michael Jackson); ‘Billie Jean’ (escrita por Michael Jackson); ‘Human Nature’ (escrita por Steve Porcaro y John Belts); ‘P.Y.T. (Pretty Young Thing)' (escrita por Janes Ingram y Quincy Jones) y ‘The lady in my life' (escrita por Rod Temperton).

Portada del disco 'Thriller' de Michael Jackson

EL PULPO ('PONIENDO LAS CALLES'): "JACKSON ERA UN TÍO QUE SE REINVENTABA EN CADA DISCO"

Carlos Moreno El Pulpo nos cuenta una anécdota que seguramente muchos no conocen de Jackson, “era una persona que viajaba de manera oculta a conciertos que hacía David Bowie allá por finales de los de los 70. Muchas de las cosas que le atribuíamos a Michael Jackson pensando que eran cosas de él, resultaba que se inspiraban en los conciertos ‘rarunos’ de otro genio que era David Bowie.

"Lo que hizo muy bien Jackson es llevárselo a su terreno, llévarselo al rhythm and blues, lo hizo hacia el funky, y a partir de ahí inventarse un montón de géneros respetando lo que eran sus ideas y sobre todo mezclándolos con bailes muy agresivos y muy provocadores".

Para El Pulpo, "Jackson es un genio en toda regla, un tío que movilizó al mundo y que ha provocado, por ejemplo, que nos acordemos dónde estábamos cuando salían sus canciones cuando se lanzaba ‘Thriller’ en esos 80”.

Sin lugar a dudas el videoclip dejó huella, y por eso, casi 36 años después de su estreno lo siguen recordando, como El Pulpo que nos cuenta cómo lo vio: “yo estaba en casa de mi tío Angelín y estábamos todos viendo el vídeo que duraba como 11 o 12 minutos y que parece una película y que daba mucho miedo. Eso lo hace un genio como Michael Jackson”

Y termina El Pulpo confesando su admiración hacia Jackson, “un tío que se reinventaba en cada disco, que daba oportunidad a los productores musicales para que dieran lo mejor de sí mismos para recoger él el beneficio”.

PILAR CISNEROS ('LA TARDE'): "EL VÍDEO DE 'THRILLER' FUE UNO DE LOS IMPACTOS MÁS IMPORTANTES DE MI ADOLESCENCIA"

Lo mismo le ocurrió a Pilar Cisneros, que quedó impactada con el videoclip. “Recuerdo perfectamente aquella noche, recuerdo que era Nochevieja, que teníamos el bar de mis padres cerrado –que casi no cerramos nunca pero era Navidad-. Estábamos cenando y la tele puesta y, de repente, veo como empieza algo que parecía una película, una película de terror y que de repente se convierte en música. En una coreografía fabulosa de unos seres que daban miedo pero que no podías dejar de mirar todo el tiempo.Y Michael Jackson y su manera de cantar y de bailar”.

Además, nos cuenta Cisneros una de las anécdota de aquella noche. Como nos ha contado estaban todos cenando en familia y viendo la televisión. Pero la reacción no fue la misma para todos, “me acuerdo muy bien de los comentarios de mi madre. Decía “¿qué es esto?”, “¡qué horror!, “¿cómo ponen esto en Navidad”. Ella estaba horrorizada y yo absolutamente emocionado con el videoclip”

Como ella misma confiesa “el vídeo de ‘Thriller’ de Michael Jackson fue uno de los impactos más importantes de mi adolescencia, de verdad, lo recuerdo así, lo recuerdo como un momento especial, un antes y un después en todo lo que supuso para mí el mundo de la música y me acerqué mucho a lo que era el mundo del videoclip que a partir de ese momento fue un despegue total”.

Desde ese momento la copresentadora de ‘La Tarde’ se declara “una fan total y absoluta de Michael Jackson”.

Escena del videoclip 'Thriller' de Michael Jackson (CORDON PRESS)

JAVI NIEVES ('¡BUIENOS DÍAS, JAVI Y MAR'): "'THRILLER ES EL DISCO DE LOS DISCOS, UNA BARBARIDAD DE ÁLBUM"

37 años de la publicación del “disco de los discos” para Javi Nieves quien considera que es “una barbaridad de álbum porque muy pocos discos tienen tantos números uno. No tiene una canción mala, no hay ni una canción que se puede desechar de ese disco. Es perfecto y cada una de las canciones aporta, además, algo nuevo”.

Para Javi Nieves el mérito de este álbum es “de Michael Jackson y es de Quincy Jones, de los dos, porque la producción del disco es extraordinaria y los músicos que están son impecables”.

“El álbum en sí es una maravilla, impecable”, comenta Nieves.

Y cómo no, también el presentador de ‘¡Buenos días, Javi y Mar’ nos habla del sencillo y videoclip de ‘Thriller’, “la canción que dejan para el final. ‘Thriller' no es solamente una canción por lo que supone musicalmente sino porque supone un antes y un después en los videoclips. El videoclip se estrena en España el día de Nochevieja y está todo el mundo pendiente de él, es más un cortometraje. Era un riesgo muy grande asumir eso y fue brutal”.

Nos cuenta Javi que "a Michael Jackson le costaba muchísimo llevar ‘Thriller’ al directo y lo hacía muy pocas veces, porque se tenía que cambiar y maquilla. Lo que hacía es dejar al final de la canción a un doble que salía maquillado y que hacía los pasos del final para que a Michael le diera tiempo a desmaquillarse y salir para la próxima canción”.

Escena del videoclip 'Thriller' de Michael Jackson (CORDON PRESS)

MAR AMATE ('¡BUENOS DÍAS, JAVI Y MAR'): "'HUMAN NATURE', ES UNA DE MIS CANCIONES FAVORITAS DEL DISCO"

8 años tenía Mar Amate cuando se publicó este álbum y recuerda que “'Thriller' entró en mi casa de la mano de uno de mis hermanos mayores. Recuerdo perfectamente como montamos una especie de cine en el salón de la casa de mis padres, luces apagadas, palomitas y todos los hermanos apretados en el sofá para ver el vídeo. Me recuerdo sujetando un cojín frente a mi cara y asomando un ojo pensando que si no veía la totalidad de la pantalla de la televisión me asustaría menos. La música pudo al miedo y terminé con el cojín a un lado, los ojos como platos y la boca abierta”.

"Algunos años después me enganché a la música negra americana y fue allí cuando sucumbí a la grandeza de este disco, que para mí roza la perfección. Producido por uno de los mejores músicos de la historia como es Quincy Jones (Michael Jackson jamás sonó mejor que producido por él) y con la participación de Rod Temperton componiendo canciones que se ajustaban como un guante a la voz de Jackson".

"La química que se generó entre los tres en este disco dio a luz una obra maestra. Y no sólo 'Thriller' (como canción) brilla en este álbum, hay un potente 'Billy Jean', un contundente y rítmico 'Wanna be startin'something' y una canción con una delicadeza abrumadora, tal vez una de mis favoritas en el disco,'Human nature', de hecho Quincy Jones dijo que era el tema que me mejor había cantado Michael Jackson en toda su carrera"

Para la también pesentadora de '¡Buenos días, Javi y Mar'! es "un disco que se debe escuchar cada poco tiempo y que sigue siendo imprescindible en la historia de la música y en la vida de muchos de nosotros".

ROSA ROSADO ('LA NOCHE CON ROSA ROSADO'): "EL TALENTO COMPOSITIVO Y CREATIVO DE JACKSON ES INDISCUTIBLE"

La música del 'Rey del Pop' ha dejado huella a lo largo de muchas generaciones y muchos tenemos recuerdos de su música, de las emociones vividas con los bailes de MIchael y de reacciones ante uno de los grandes de la historia de la música.

También Rosa Rosado nos habla de este disco "uno de los álbumes más emblemáticos de todos los tiempos, cambió la forma de concebir la música".

Al pronunciar 'Thriller' a todos se nos viene a la mente las imásgenes del videoclip, del que Rosado dice que "sólo a Michel, se le podía ocurrir contar una historia en una canción y darle un contenido audiovisual, sin ser consciente de que estaba creando el mercado de vídeos musicales. Con él, empezó todo y aunque haya sido uno de los personajes más excéntricos de la música, su talento compositivo y creativo es indiscutible".

Escena del videoclip de 'Thriller' de Michael Jackson (CORDON PRESS)

EL PIRATA ('EL PIRATA Y SU BANDA'): "MICHAEL ERA MUY LISTO Y SABÍA HACER LAS COSAS MUY BIEN"

¿Y qué piensa un rockero como El Pirata sobre el álbum ‘Thriller’? Como nos cuenta “a mí Michael Jackson me gustaba cuando era un crío y se destapó con los ' The Jackson 5’, que era un chavalito que la liaba parda".

Michel Jackson en la época de 'The Jackson 5'

“Jackson tuvo el apoyo de ese mágico productor que se llama Quincy Jones que le puso arriba. Fue todo un suceso en lo que es el contexto de la música comercial, el tipo era muy listo y para uno de sus temas más famosos el ‘Beat it’ buscó la guitarra, ni más ni menos, que de Eddie Van Halen. Sabía hacer las cosas muy bien”.

“Pero a mí sinceramente tampoco me afectó mucho ni me importó mucho lo que hiciera Michael Jackson porque no deja de ser una de las rutilantes estrellas del pop que nada tienen que ver con mi alma rockera”, concluye El Pirata.