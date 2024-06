Así recuerdan los 'fósforos' la llegada de internet a sus vidas: "Me decían la suerte que tenía"

¿Cuál es su primera experiencia con internet y en qué momento cayó en que iba a ser un invento revolucionario? Esta es la pregunta que formulamos. El primer oyente en contarnos su historia es Federico. Al comienzo de su intervención, explica que recuerda aquellas noches en las que cogía el portátil enorme de su padre, ponía el ordenador en el salón, lo conectaba por cable y buscaba la película que quería ver.

Tras un rato de charla con los colaboradores de 'Herrera en COPE' sobre este asunto, Cristina nos indica que la llegada de internet a su casa en los 90 fue una revolución. "Internet iba por el mismo cable que el teléfono. Cuando llegaba del instituto, me conectaba al Messenger para hablar con mis amigas, a las que acababa de ver. Mi madre me gritaba diciéndome que querían hablar con ella, y claro no podía porque estaba yo con el internet".

Inma, por otra parte, nos ha deseado un feliz jueves. Llama desde el Puerto de Santa María. En su caso, tenía el internet en la casa de sus padres. Empezó a trabajar y contrató un mega y "aquello parecía que teníamos el oro, vamos. Me acuerdo de que con la gente que chateaba y tenían menos conexión, me decían la suerte que tenía".

"Tardábamos como mínimo una hora para conectarnos"

¿Y cómo recuerda Pedro la llegada de internet? Dice que tenía que estar con un portátil "con un cable de teléfono antiguo en el cual estaba todo el día cambiando la clavija del teléfono. Evidentemente, cada vez que querías descargarte algo, tardábamos como mínimo una hora. Era tremendo".

Denis tiene en mente la llegada de internet a su vida. Cree que fue de los primeros en poner una red RDSI en casa de sus padres. "Aquello era un mundo que no era solamente de chateo, se compartía mucha música".