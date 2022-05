Antonio, el ‘fósforo’ no independentista que tuvo que celebrar la ‘independencia’ con su jefe por ser su amigo

Quien tiene un amigo tiene un tesoro, reza el dicho. Y a los amigos hay que cuidarlos para que la amistad permanezca, que no siempre es fácil. Por eso, muchos son los que hacen todo y por los amigos hasta el punto de cometer locuras.

Y de esto, precisamente, nos hablan los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ este viernes: las cosas que han hecho, las aventuras que han vivido y las locuras que han cometido por conservar la amistad.

ESCUCHA 'LA HORA DE LOS FÓSFOROS' DE 'HERRERA EN COPE AL COMPLETO

Y empezamos por Antonio. Antonio vive en Cataluña y trabaja en una empresa de la que su jefe es su amigo. Y nos cuenta que el “día que Puigdemont declaró la independencia, unos segundos, fueron a comprar champagne y pasteles para celebrarlo y me dijo que fuera con ellos”. Lo que pasa es que Antonio no es independentista y, encima, es del Real Madrid.

Esther es azafata de vuelo y en uno de sus viajes aLos Ángelesestaba paseando con otra compañera por Hollywood Boulevard. Todo bien, hasta que s eles acercó una chica que les ofrecía un test psicológico gratis y “mi amiga es muy de test”, nos dice Esther. Al final, acabaron en la iglesia de la Cienciología, haciendo test, encerradas en habitaciones y “yo asustada porque pensaba que me iban a dejar allí y nadie de mi familia sabía dónde estaba”.

Emilio tuvo que asistir al parto de la tercera hija de su jefe y amigo para encubrirlo mientras estaba de caza.

El favor que le hizo su amigo a Juan Carlos nunca lo olvidará. Juan Carlos estudiaba en Málaga y solo le quedaba una carrera de la asignatura para aprobarla ‘Economía política’. “un día me llama mi amigo y me lleva a un mitin de Izquierda Unida”, nos cuenta Juan Carlos que añade “y yo que iba con mi cinturón de España, tirándome de mi polo hacia abajo para que no se viera…” El caso es que, al rato, se encuentran con el profesor de la asignatura que se muestra sorprendido al encontrarse a dos de sus estudiantes allí y al preguntarles por la asignatura, Juan Carlos le dice que ha suspendido y le profesor le dice que vaya a verlo a la Facultad. Al pasar unos días, Juan Carlos va a ver al profesor y “me dice: ‘estás probado’”, cuenta satisfecho y contento nuestro ‘fósforo’.

Y, por último, José Antonio que “me la jugué todo por mi amigo en la mili”, nos dice. Nos cuenta que firmó un permiso para que su amigo pudiera salir el fin de semana y que acabaron pillándolo.

Vídeo