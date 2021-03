Ana, la oyente que se ha gastado más dinero en cubrir los tatuajes de lo que cuestan en sí

Cada vez son más las personas que se hacen tatuajes. De hecho, se estima que uno de cada tres españoles de entre 18 y 35 años tiene uno. Pero no siempre se acierta con la elección. Y si no que se lo digan a Leah Holland, una estadounidense de 25 años que mostró en TikTok el tatuaje más tonto que se había hecho.

Leah compartió en la red social el tatuaje que tiene en su antebrazo: "Me niego valiente y radicalmente a usar una máscara". En el momento menos indicado y sin saber lo que venía, el 4 de marzo de 2020, cuando la OMS todavía no había declarado la pandemia del covid-19, se tatuó la frase que hacía un par de años le había escuchado a un amigo.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Este jueves en ‘Herrera en COPE’ los oyentes de Herrera han hablado de los tatuajes más absurdos que se han hecho. Entre todas las llamadas ha destacado la de Ana, que es “un claro ejemplo de tatuajes tontos”.

“Hay gente que ha tenido mala suerte en el amor, yo la he tenido en los tatuajes. Tengo muchos y a cual peor. Me he gastado más dinero en cubrir el tatuaje que lo que cuesta en sí el tatuaje”, ha comentado la 'fósfora'.

Y es que, con la idea de tatuarse su fecha de aniversario, una amiga le ofreció tatuarle la fecha en números romanos, pero “le arreó un número más”. De hecho, le puso una fecha que todavía no había pasado. “Estoy muy agradecida a las números romanos”, ha dicho con gracia la oyente.