La alerta de una oyente de Carlos Herrera tras sufrir la picadura de un arácnido: “25 días de antibiótico”

Qué bonito es el verano y qué ganas teníamos de que llegara. Vacaciones, sol, playa, comida… y fotos en Instagram. Pero ¿qué sería del verano sin sus plagas? Porque, en este caso, y no como las meigas, "haberlas haylas".

Cucarachas, mosquitos, ratas y ratones, mosca negra, hormigas… Y podríamos seguir en una lista interminable de la cantidad de animales, insectos o arácnidos, a los que coloquialmente llamamos ‘bichos’, que llegan, incluso, a estropear nuestras ansiadas vacaciones estivales.

Esto que estamos contando nos ha sucedido a todos, porque no hay nadie que haya escapado a la visita de estos seres, nadie. Y si no, pregunta a quien tengas al lado a ver si le ha ocurrido.

Y así nos lo demuestran los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ que este viernes nos han contado las plagas a las que han tenido que hacer frente y cómo han puesto solución para que los bichos no vuelvan a pisar sus casas





Cucarachas, una tradición en verano





No hay verano en el que no se hable, o no se vean, a nuestras ya ‘amigas’ las cucarachas. Y decimos amigas porque su presencia en nuestras casas o calles en esta época es ya, por así decir, una tradición. Es como ese souvenir que nos llevamos cada año para recordar lo vivido.

Un recuerdo que para Inma no es nada agradable y del que asegura que “ya he recibido la primera visita y no he dormido nada”. Primera noche en vela de un largo verano que se antoja inquietante.

Como nos ha contado esta oyente de Carlos Herrera no es la primera vez que las cucarachas campan a las anchas por su casa, “tuve una plaga el año pasado y tuvimos que llamar a un operario para que lo limpiara todo", por lo que apunta que "tendré que volver a llamar".

Pero este año, Inma cuenta con un compañero que le ayuda a ‘cazar’ a estos bichos y, al menos, intenta mantener la casa a salvo de estos invasores.





Un pequeño arácnido que te forma un buen estropicio si te pica

De entre todas las ‘visitas’ que podamos recibir en nuestras vacaciones las hay peligrosas y no peligrosas. Pues bien, de las primeras es de la que nos alerta Nuria, sobre todo “a la gente que esté en el campo, que se sienta en la hierba… que tenga mucho cuidado”.

Nuria es gallega y vive en una casa a las afueras de la ciudad, una casa de campo, y pasa largas horas arreglando su jardín. Hasta que un día, empezó a sentir molestias como “dolores de cabeza, vértigos, dolor de hombros…” durante unos días, por lo que decidió ir al neurólogo, que tras realizarle algunas exploraciones terminó por preguntarle que “si había estado en el campo porque había tenido ya algunos casos de unas picaduras de este arácnido”.

Matiza esta oyente que no todos estos arácnidos son peligrosos, sino “aquellos que tienen la bacteria Borrelia”, la que desencadenó que sufriera una neuroborreliosis”.

Todavía no se explica Nuria cómo pudo suceder, porque como confiesa, “no sentí ninguna picadura, ni mordisco alguno”.

Un periplo que sufrió esta 'fósfora' por culpa de este bicho, sobre el que incide que hay que tener especial cuidado, ya que la forma en la que te atacan puede traer graves consecuencias y con tratamientos médicos de larga duración, que en el caso de Rocío fueron “25 días de antibiótico intensivo” y otra serie de prescripciones que conocerás escuchando el siguiente audio:

Audio









Las otras plagas de los ‘fósforos’





Como decíamos al principio, no hay verano sin bichos. Además de estos dos testimonios que hemos escuchado de los oyentes de ‘Herrera en COPE’, hay muchos más animales que vuelven a casa, y no por Navidad.

Entre todas las llamadas, añadimos a esa larga lista: escarabajo dorado, murciélagos y culebras.





Unas historias que no puedes perderte, sobre todo, si sufres alguna de estas plagas veraniegas y quieres ponerle remedio escuchando este audio:

Audio













La opinión de un cazador sobre la Ley de Bienestar Animal





Tras aprobarse la polémica Ley de Bienestar Animal, hemos de tener cuidado a la hora de combatir estas plagas , porque hay algunos puntos recogidos en ese decreto que podrían meternos en un lío.

Una Ley de Bienestar Animal que hace unos días Carlos Herrera analizaba con el escritor, periodista y cazador Antonio Pérez Henares, que afirmaba que esta Ley “es Disney, es convertir en humanitos a los animales”.