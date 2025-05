Va a urgencias al encontrarse mal y lo que le dice la médica en plena consulta le hace tomar medidas: "Se puso colorada"

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos', en esta ocasión, sobre frases hechas. ¿Cuáles ha escuchado? ¿Utiliza alguna? ¿Cuál le llama más la atención? ¿Y cuál odia?

La primera 'Fósfora', llamada Inma, cuenta que hay una frase hecha que no sabe si le encanta y/u odia. Que es "me he quedado Frozen. Luego hay otra que usa mi hijo. Estaba comprándome ropa con él. Y me dijo un 'a mí me están grabando'. Como si existiesen cámaras ocultas".

José es el siguiente oyente que asegura lo siguiente. No soporta el "ahora vas y lo cascas. Y luego hay otra. Si le preguntas a alguien una opinión dice: 'ni si ni no, sino todo lo contrario'. Así que esas dos os digo".

María, inmediatamente después, afirma que tiene tres hijos en casa. Vinieron de jugar al baloncesto y estaban todos comiendo en su hogar. De repente, uno de ellos dijo: 'mi yo del 2016 estaría muy orgulloso'. Otro le soltó un 'Me representa'. Total, que dijeron tantas frases hechas que la pobre madre, que es ella, acabó perdiéndose.

¿Y qué nos cuenta Luis? Este querido 'Fósforo' no soporta cuando le sueltan 'esto es como todo'. Hable de lo que hable con la otra persona. Detesta mucho esa frase.

Wenceslao afirma que no puede con el "poner en valor. Luego hay otra muletilla que es la de 'vale'. Hace un mes, en urgencias, me atendió una joven médica y cuando me estaba explicando no había una palabra en la que dijese vale vale vale. Y yo le dije: por supuesto, por supuesto, por supuesto. Se puso colorada. Me preguntó por qué le decía tanto por supuesto. Y ahí ya me entendió". Así, esa muletilla que le estaba empezando a incordiar le hizo 'tomar medidas'. Hacerle probar de su propia medicina para tratar de corregir la situación.

Antonio, por otro lado, indica que la frase que más odia "es la de 'como no puede ser de otra manera'. Y luego sí es de otra manera. Siempre. No falla. La usan mucho los políticos. No puedo con ella".

Otro 'Fósforo' dice que hay una expresión de madre con la que no puede. "Cuando cambian de género. Ni bicicleta ni bicicleto. Ni moto ni mota. Mi hija, por ejemplo, también la dice".

Acabamos la sección con Mónica. Ella no puede con el 'me rents'. Que es una versión del 'me renta'. Y, luego, "a mis tres hijos adolescentes que no paran con el random".