Ucranianos que viven en España: "Los políticos empiezan la guerra, pero muere la gente corriente"

¿Va a haber guerra en Ucrania? Finalmente, ¿llegará Putin con su Ejército a Kiev ( que recordamos está a menos de 800 kilómetros de Moscú)? ¿Lo permitirá la OTAN? Son preguntas que nos hacemos el resto del mundo, sobre todo los europeos, los que desconocemos la realidad de lo que está ocurriendo en esta república del Este. Quienes conocen bien la situación de Ucrania son los ucranianos o los españoles que viven en Ucrania y que han pasado por COPE, por "Herrera en COPE" durante 'La Hora de los Fósforos'.





Si el testimonio de los españoles que viven en Kiev, la capital de Ucrania, ha sido muy ilustrativo para saber cómo se vive sobre el terreno la situación prebélica que seguimos con inquietud en el resto del planeta, el análisis de la realidad de su país, ha sido vital escucharlo en ucranianos que viven en España y que se vieron obligados a salir de su patria después de haber vivido la crudeza de pertenecer a la URSS y más tarde sufrir la Revolución Naranja.





Refrescamos la memoria, porque lo que está ocurriendo en estos momentos tiene un precedente muy reciente, como es esa Revolución Naranja -un acontecimiento histórico- de hace tan solo 8 años. Y, por supuesto, la anexión de la península de Crimea. Ambos acontecimientos como señalaba, ya hace 8 años, Alberto Priego, experto en Relaciones Internacionales han sido la punta de un iceberg que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.





Ucranianos, en España: "Ya llevamos 8 años de guerra"





Nadia acaba de volver, ayer mismo, de Ucrania: "llevo 20 años viviendo en España, vine para ayudar a mi familia, a trabajar en casas cuidando niños, limpiando". Estos días que ha estado en su país, en Ucrania, "he visto que la gente está asustada porque en la tele todo el día sale que los rusos están ocupando, pero la vida sigue normal y corriente, fuimos al cine, mi hija fue a trabajar, mi hijo a trabajar, la vida sigue como siempre".

Nadia y su familia son de una provincia al oeste de Ucrania. ¿Qué sentimiento tiene con los rusos, son como hermanos ? "No, pero tengo una amiga rusa aquí en España y es una buena persona. Yo nací en el año 62, viví en la URSS, era una república más de entonces, creo que no se guardan buenos recuerdos de aquellos años, salvo los mayores".

Yuri vive en Madrid, "soy Ucraniano, llevo más de 20 años aquí, desde el 2000. Tuve una posibilidad de venir en aquellos tiempos de cambio. Apoyamos a España queremos lazos entre España y Ucrania". Yuri destaca su "orgulloso de ser ucraniano" y recuerda que también vivió en la URSS, "cuando no estaba derribado el Muro de Berlín, es una historia que sigue y sigue".

¿Va a acabar habiendo ocupación rusa en Ucrania? "Ya lleva 8 años y no se habla de ello, pero desde Crimea ya hay tropas rusas. Hay parte de ucranianos que viven en territorios que tienen conciencia prosoviética".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Olev, también, viveen Madrid, "llegué en el 2014 después de la Revolución Naranja y España es como una segunda casa para mí. Desde que empezó la guerra me duele que los españoles no entiendan que pasa en Ucrania y que partidos como Podemos o parecidos apoyen a Rusia, no entienden el peligro de Rusia contra países europeos".

Recuerda Olev que Rusia entró en 2014 en su país "mandando panzers, y cientos de soldados, armamentos, oficiales cuando Ucrania estaba muy débil sin Ejército. Ya llevamos 8 años de guerra. Creo que si UE, OTAN y todos los países paran a este delincuente, a Putin y al estado terrorista como Rusia no habrá guerra".

Igor, ucraniano que lleva 21 años en Castellón, "la guerra no se ha empezado ahora, sigue desde 2014. Hay que decir que Rusia siempre dice que la península de Crimea es auténtica rusa. Y siempre pagan a los políticos prorrusos y hasta ahora. Los políticos empiezan la guerra pero mueren la gente corriente. Van a morir los ucranianos que defienden a su país.

Igor ha subrayado que quizá Putin no entre, claramente, en Ucrania por los JJ.OO. de invierno de China, "puede que Putin diga que no se empiece para que la gente esté entretenida con los Juegos y no con la guerra en Ucrania".

Natalia vive desde hace 3 años en el Puerto de Santa María, "me duele, la verdad, pero desde hace 8 años estamos preparados para que Rusia entre en Ucrania y vivimos siempre con la angustia de que algo va a pasar. Espero que los países de la OTAN intervengan para que Putin deje a Ucrania tranquila".

Eugenia, "soy ucraniana, parece que no pasa nada, pero es que la gente está tan ocupada por la subida del gas y la luz que no tienen fuerza para pensar en Putin otra vez, pero vemos muchas fotos y vídeos de que los rusos están allí. Creo que es para que la OTAN piense que van a hacer guerra, pero no es así".

Españoles, en Kiev: La gente está como si no pasara nada





Manuel tiene un hijo ucraniano adoptado tras el desastre de Chernóbil, " está en el Ejército de Ucrania y no podemos contactar con él desde hace unas semanas. Mi hijo está en el Ejército porque no hay otra cosa, porque no hay trabajo, les pagan 300 euros y nos enseña unas fotos impresionantes, barracones peores que los de nuestra Guerra Civil. Hace unas semanas que no sabemos nada de él, estará de alerta, no sabemos nada".

Ricardo vive en Kiev trabajando para la Unión Europea y ha subrayado que ahora mismo en la capital ucraniana "se vive normal, estando aquí cuando oigo las noticias de fuera no es lo que se vive aquí. La relación con Rusia es bastante compleja, aquí hay matrimonios mixtos.

La gente está como si no pasara nada, la gente está tranquila, hay militares en los parques, pero hay tranquilidad".

Arturo, también, vive en Kiev donce lleva 20 años, "la verdad que tranquilo siempre y cuando no oigamos en las noticias que vienen los de España ,eso es lo inquietante. Aquí tenemos sensación de tranquilidad".





Arturo llegó a Ucrania hace dos décadas por negocios familiares, "me trajo negocios familiares, eran viajes esporádicos, luego se hicieron más largos y luego te conviertes en un inmigrante y luego tienes familia e inversiones y ya no ves el momento de regresar. Mis hijos tienen pasaporte español aunque han nacido aquí y hablan ruso ucraniano y español".

¿Qué como es lavida en Kiev? "Es agradable, distinta por la climatología, la comida, la cultura, vas a España y dices, ¿qué hago aquí? Cada vez hay más propaganda en contra de los rusos porque no hay que dejar de lado que estamos en guerra y la mitad del país en alarma, y cada vez hay mayor tendencia informativa de criticar, es un problema complejo, primero fue Kiev y luego Moscú. Son pueblos, razas que han estado siempre juntas y creo que deberían seguir así de alguna manera".