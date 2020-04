La solidaridad de los vecinos de los ‘fósforos’ durante la cuarentena por coronavirus

Estos días, además de coronavirus, cuarentena, confinamiento… otra de las palabras que más se pronuncia, se escucha, se oye… es “solidaridad”. La solidaridad que muestra un país en una situación en la que nos encontramos, y la solidaridad que nos encontramos, por ejemplo, en un bloque de vecinos.

Y es que desde que empezamos con el Estado de Alarma, encerrados en casa, nuestros vecinos se han convertido en familiares, amigos, ayudantes… desde el principio nos enseñaron los carteles que algún vecino había puesto en su bloque para ayudar a quien lo necesitara para hacerle la compra, ir a la Farmacia. Otros vecinos se ayudan entregándose comida, puerta a puerta (eso sí, sin verse). Otros, ayudan con labores administrativas o con el uso de Internet…

De esto nos han hablado este lunes los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’, de cómo se las ingenian en sus edificios para ayudarse, para darse ánimo, para luchar juntos contra el coronavirus.

Ni que decir tiene los ya famosos balcones, terrazas y ventanas desde las que cada tarde, a las 20h en punto, se aplaude en homenaje a todos aquellos que cuidan de nosotros jugándose sus vidas. Y es aquí donde la ‘fósfora’ Guillermina muestra su solidaridad para sus vecinos y también los de los edificios de enfrente. Nos cuenta Guillerma, viuda desde hace unos meses, que “cada tarde me disfrazo y mis vecinos me aplauden, me jalean y me lanzan besos”.

Una divertida manera con la que esta ‘fósfora’ aporta su granito de arena en esta batalla y cuyos vecinos responden como se merece y ella se siente muy orgullosa de ellos porque “me hacen la más feliz del mundo”

Hasta ahora se ha disfrazado de “mexicana, ornitorrinco, payaso, Bob Esponja, cocinera…”.