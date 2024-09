Sale a pasear por un pueblo de Ávila y se queda de piedra por lo que le pasa a una vecina en la calle: "Volando"

Este martes, en nuestra 'hora de los fósforos', hablamos de la jerga que utilizamos. ¿Tiene algún hijo, nieto, amigo, hermano, al que no entiende cuándo habla?

Loli es la primera 'fósfora' que explica su caso. Ella no entiende a su hijo. Habla con su primo con términos tipo 'qué pasa, bro', 'hola, pri'. "Así, vamos. No entiendo nada. Es mítico también el 'eso es obvio'. Todas las frases que habla usa el 'en plan'. Mi hija tiene otra frase típica que es 'es que... qué se cree Julio'. Me explicó que es un dicho que usa".

Mari Cruz tampoco ha desaprovechado la ocasión para hablar con nosotros. Nos llama desde Ávila. Ella utiliza mucho 'Hasta luego, Mari Carmen'. Vio como una sombrilla de una vecina salía volando, le dijo esa expresión, y la señora no lo entendió. "Y otra cosa que digo mucho también, es DKW. Porque mi padre tenía una furgoneta hace muchos años así. Y para mí, todas las furgonetas son DKW".

Vicenta, por otra parte, dice que "hay una palabra que me molesta mucho que la digamos. El idioma español es muy rico. Y no puedo con la palabra 'overbooking'. Estamos perdiendo nuestra lengua. No puedo con los anglicismos".

Hablamos con María. "Como eres el p*to amo, estoy escuchando la p*ta radio", bromea la 'fósfora' haciendo clara referencia a esa expresión que tanto le incordia.

María Jesús, antes que nada, nos ha dicho que todo va fenomenal. Vio a Victoria Federica en 'El Hormiguero' usar una expresión. "Encima tuyo. Bueno, ¿pero cómo es posible, con la gramática que tenemos?". Reflexiona Alberto Herrera sobre ello, diciendo que hay mucha gente que usa esa expresión que está mal formulada gramaticalmente.

"Yo me he visto hablando con la tutora de uno de mis hijos y todo el rato, uno de ellos, con el 'en plan'. No puedo", dice provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después, un docente y 'fósforo' asegura que escucha mucho en clase lo de 'en plan'. Algo que tampoco tolera muy bien.

Una 'fósfora' hablaba precisamente sobre los anglicismos. Y, por eso, rescatamos el análisis que se hizo en 'La Tarde' sobre la "invasión" de los mismos en nuestra lengua con una experta y con el escritor y columnista Daniel Gascón.

Sobre ese asunto, Gascón aseguró que "siempre las lenguas están en contacto y se mezclan y contaminan. En cierta manera siempre se produce ese contagio. Creo que a veces los utilizamos de manera incorrecta, pero hay otras veces que lo aplicamos adecuadamente. Muchas cosas se van a mantener y hay otras cosas que parece que llegan y luego desaparecen. Hay que tomarlo con cierta calma. No hay que tener rechazo ni ser alguien que adapta unas palabras por paletismo".

Pilar Úcar, profesora de Lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, decía al respecto que "los anglicismos están en nuestra vida. Todo es un acto comunicativo y se espera del receptor que se siga el discurso con absoluta fluidez y sin poner caras raras. Ya están incorporados a nuestro lenguaje y yo no tengo ánimo de escandalizarme. Creo que los anglicismos no son los causantes en la subida del precio de la luz... están porque la vida cambia y se crean nuevas realidades. Nuestra lengua es una esponja y los absorbe".

