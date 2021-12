Los propósitos de los ‘fósforos’ para Año Nuevo

Esta noche a las 00:00h diremos adiós al 2021 y daremos la bienvenida al 2022 en una de las noches más especiales del año que, nuevamente, volvemos a vivir con restricciones y distanciados de los nuestros.

Sea como sea, lo cierto es que siempre que cambiamos de año pensamos qué queremos para esos 12 meses y nos proponemos una serie de cosas para llevar a cabo, que no siempre cumplimos.

Y así, los ‘fósforos’de ‘Herrera en COPE’ nos cuentan cuáles son sus propósitos para 2022

Petra quiere terminar de escribir un libro que ha empezado este año , y que quería haber publicado y no ha podido hacerlo por la pandemia.

A José Luis le parece bien “empezar el año von buenos propósitos e intentar cumplirlos”. Y el suyo es poder competir en crossfit.

Amparo ha tenido un 2021 complicado porque a su marido le diagnosticaron en mayo cáncer de pulmón, así que su propósito es seguir sobreviviendo.

Y por último Beatriz que afirma que “siempre me pongo algún propósito nunca lo cumplo”, y nos recuerda que para este 2021 fue ir al gimnasio, que empecé a hacerlo pero con la pandemia llegó la mascarilla y no puedo, me ahogo.