No te pierdas la historia de nuestros 'fósforos' contando cómo celebraron la mayoría de edad

Pilar, una de nuestras oyentes, ha asegurado en 'Herrera en COPE' que "los 18 años me cambiaron en muchos sentidos. Era la presentación en sociedad, oficialmente ya podíamos hacer cosas que antes no hacíamos. Ese día, mis padres hicieron una gran fiesta en un hotel de A Coruña, que es donde vivíamos. Isabel, María José (dos amigas) y yo, éramos las protagonistas". La 'fósfora' tenía un novio desde los 9 años que no fue a esa fiesta, pero "apareció un hombre de 22 años y lo senté a mi derecha en lugar de aquel novio. Y lo que pasó es que al final me quedé con él".