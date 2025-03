Una pareja va a un restaurante de Palencia y la petición que le hacen al camarero trastoca a toda la cocina: "Sorprendió bastante"

Vamos a ese instante en el que seguimos el siguiente procedimiento. Es muy sencillo. Proponemos un tema a nuestros queridos 'Fósforos' y ellos nos responden con toda la generosidad del mundo.

En esta ocasión, el tema del día es el siguiente: sabores extraños y mezclas inusuales que hacen en la cocina.

El primer 'Fósforo', llamado Custodio, llama desde Priego (Cuenca). Relata que "la mezcla de foie gras con salchichón. Pero mi hija está estudiando dietética y me ha dicho que eso engorda muchísimo y no lo puedo comer. Así que ahora lo que estoy mezclando yo es jamón york con anchoas, que está muy rico".

Alamy Stock Photo Bocadillo Salchichón

Dice que cuando hizo la mili, hace ya un tiempo, estaba en el Cuartel General de la Brigada 21 "y había un compañero conmigo que se hacía esos bocadillos para que no lo pidiéramos. Mezclaba una barrita de chocolate con sabor a turrón con sardinas arenques. Y también le ponía mantequilla con nesquik. Decía que estaba buenísimo. No le pedíamos nadie".

Pilar, por otro lado, afirma que desde niña "bollos suizos con boquerones en vinagre. Era lo único que yo comía. Luego también tomo café con leche con boquerones. Siempre que entro en una cafetería me miran con una cara muy extraña".

Una 'Fósfora', llamada Irene, dice que en sus tres embarazos "he cenado queso curado con pepinillos y chocolate". ¿Y ese antojo de qué le viene? "Son estas rarezas de los embarazos. Me gustan los encurtidos. Al final he mantenido ese antojo, sin estar embarazada".

¿Y qué mezcla rara hace Ángel? Responde que le encantan "los churros con kétchup. Les aconsejo que lo prueben. Parece peculiar, pero llevo años haciéndolo. Empiezo con el chocolate y acabo con kétchup".

Blanca va camino de Mojácar. Y, aprovecha la ocasión, para hablar con nosotros. Tiene varias mezclas gastronómicas predilectas. La más extraña es "un bocadillo de queso azul con mejillones en escabeche. Y todo su caldito. Luego tengo otra que hago muchísimo. Ensalada que sobra, pues lo meto en el robot, con dos pepinos más, y me hago un gazpacho para el día siguiente".

David trabajó en un restaurante en Palencia y, un día, una pareja fue a disfrutar de sus platos. Ofrecían "unas almejas con salsa verde y nos pidieron si teníamos alguna salsa de chocolate para echárselo a las almejas. No me va tanto el riesgo para probar eso. Nos sorprendió bastante a todos los compañeros". Así, este camarero relata esa escena que vivió en su restaurante y que trastocó por completo a todos los empleados y en la cocina, por supuesto.

Por último, Aurora responde al tema del día. Con gran ilusión y cierto nerviosismo. Explica que a su marido le encanta el "bocadillo de aceite, mozzarella y boquerones crudos. Lo suelo congelar para matar los bichillos".