Un joven da una charla en un instituto y así le afecta, años después, la visita: "En mi vida"

Seguro que has oído hablar de la innovadora forma con la que la gente, mayoritariamente joven, está conociendo gente y ligando. Hay una hora determinada para ello y un lugar concreto. La hora, es de 19h a 20h. El lugar: Mercadona. Posan una piña en sus carros como método para dejar claro que no cierran sus puertas a conocer a nadie. Curioso, ¿verdad?

Aprovechamos esta curiosa historia para preguntarle a nuestros 'fósforos' sobre aquellos lugares curiosos en los que han entablado conversación y han ligado. El primer oyente que ha intervenido, llamado Ramón, cuenta que se cayó de un globo aeroestático. Y fue a caer encima de su mujer.

"Te lo juro. Yo organizaba la cabalgata de Reyes en Oliva (Valencia). Se nos ocurrió que los Reyes llegasen en globo. Claro, el globo tenía que tener a un punto en el club náutico y aterrizar. Atamos el globo aeroestático a un Land Rover y por la orilla acercarlo al club náutico", explica.

Pero es que la historia no acaba aquí. Añade que "5 o 6 personas sosteníamos el globo. Y total, que empezó a inclinarse sobre la gente. El globo se fue para arriba. Se soltaron todos menos yo. Yo empecé a gritar. Me echaron una cuerda, me solté y caí encima de mi mujer y su niña. Caí de piso y medio, cosa así".

Ramón se levantó tras la caída y la niña se quedó impactada. "Le dije a la madre que fuese con la niña y yo le presentaba a los Reyes personalmente. Le pregunté todos los días por ella... y ya llevamos juntos 26 años".

Inmediatamente después, charlamos con otro 'fósforo'. Su historia transcurrió en un vuelo de Madrid a La Habana. Coincidió con una chica en el avión. Entablaron conversación y, después de un rato, la magia surgió.

"HABÍA COGIDO MI TELÉFONO DEL EXPEDIENTE MÉDICO"

Juan Luis dice que conoció a una chica en un tren de Valencia a Barcelona. Pero tiene otra anécdota curiosa. Fue a hacerse una colonoscopia. A los dos-tres días, una de las enfermeras que la atendió la acabó llamando por teléfono. "Me dijo que le había gustado y había cogido mi teléfono del expediente médico", relata provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'

¿Y en qué lugar curioso ligó Pedro? Responde que, en su caso, le han ocurrido dos cosas. Un día, salió de un sitio con amigos y se encontró en el parabrisas de su coche el teléfono de una chica. "Fue bien. No fue duradero, pero estuvo bien". Y luego, otro día, fue a dar una conferencia a un instituto. Con una profesora ligó. Ahí, fue Pedro el que dio su número. "Han pasado cinco años. Seguimos juntos y esperando un bebé. La mejor decisión que he tenido en mi vida".

Tras este testimonio, conocemos a Miguel Ángel. Es de Málaga. Fue a hacerse la cera en todo el cuerpo. "Fue extraño. Me atendió la jefa. Algo raro. Yo soy muy gritón. Me duele mucho. Con cariño, me echaba crema... una cosa muy bonita, muy graciosa, la verdad". Y la siguiente historia, dice que fue prácticamente igual y también haciéndose la cera.

Francisco, por otra parte, relata que en un semáforo empezó el ligoteo. Quedó con una chica. Y de eso han pasado ya cincuenta años. "El semáforo rojo más largo de mi vida", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'