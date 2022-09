La Hora de los fósforos: ¿Qué les parece la idea de la ministra de topar la cesta de la compra?

"Invito a la señora ministra a venir a mi local y que sea ella la que me haga las propuestas para que sea rentable mi negocio. Me las veo y me las deseo para llegar a fin de mes y mantener a mi familia".

Quien hace este llamamiento de atención a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es Inés, una fósfora de "Herrera en COPE", a la que la propuesta de Yolanda Díaz de topar los precios de la cesta de la compra le parece la idea más dañina para el comercio pequeño y de barrio que ya tiene que hacer milagros para sobrevivir y más en tiempos de crisis.

"Invito a la ministra ya que tanto proclama que se use el comercio de barrio que nos diga cómo se hace ese juego que ella pretende", subrayaba la oyente de COPE.

No es la única fósfora que ha lamentado la "ocurrencia" de la vicepresidenta y que va a ahogar al pequeño comercio que no puede competir con los márgenes de las grandes superficies. Durante 'La Hora de los Fósforos' también han intervenido pequeños productores que "suelen estar en la España vaciada y que también sufren la actual situación actual".

"Medidas así castigan a los pequeños supermercados de barrio"

Por su parte, Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, cree que la medida va a "fomenta el mercado negro".

"Va a desviar ficticiamente la demanda hacia un formato comercial de los poderosos o de los grandes, invitando a la gente a no ir a comprar a los pequeños, porque primero, no van a poder tener ese surtido en esa cesta de la compra -porque normalmente los comercios pequeños de proximidad suelen ser especializados (uno es frutero, pescadero,carnicero...), hay pocos supermercados de tamaño pequeño o mediano-, por tanto no tenemos esa capacidad por un lado de hacer esa cesta de la compra. Por otro, no tenemos márgenes porque estamos ahogados después de dos años y medio de pandemia, inflación, guerra, subida de costes energéticos, etc. Es imposible que nuestros balances o cuentas aguanten una oferta así y que podamos ser competitivos ante este formato", subrayaba el presidente de la CEC en "Herrera en COPE".