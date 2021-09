'La Hora de los Fósforos': ¿Cuánto les ha subido la factura de la luz?

¿Cómo está afectando las repetidas subidas del recibo de la luz a los oyentes de COPE, a los fósforos? El presidente del Gobierno ha prometido que a final de año pagaremos lo mismo que en 2018 cuando la subida fue del 8 por ciento. Durante el último mes, el de agosto, la subida está por encima del 200 por ciento.

Subida que está multiplicando por dos, por tres o incluso por cuatro la factura de los ciudadanos que han pasado de pagar, por ejemplo, 50 euros a 200 como le ha ocurrido a Isabel, una fósfora, electrodependiente cuya vida depende cada minuto del día de una máquina de oxígeno que, como no podía se de otra manera, está conectada constantemente a la luz.

"Soy electrodependiente, si quiero vivir tengo que estar todo el día conectada a la máquina de oxígeno y mi marido es mileurista. De pagar 50 euros al mes, he pasado a pagar 200 euros y yo no puedo trabajar y todo sale del dinero de mi marido. Este verano no hemos podido poder el aire, he puesto un ventilador cuando ya estoy ahogada. La máquina de oxígeno no la puedo parar".

Isabel es una de los muchos fósforos que han contado este lunes en "Herrera en COPE" la situación que están atravesando por la subida de la luz, muchos de ellos con comercios. Algunos aseguran que van a tener que cerrar o despedir a empleados a su cargo o, en algunos casos, repercutir en el precio del producto final la subida del recibo de la luz.

Es el caso de Jaime, fósforo que asegura que "esto de la luz es el robo más grande de la historia de España". Jaime es propietario de una empresa cárnica y un obrador, en la empresa cárnica tiene tres grandes cámara frigoríficas. Lo que más vende es pollo y cerdo, lo que más consumen sus clientes que es gente trabajadora. "Me ha subido el doble la luz, ¿subo los precios? ¿Subo el pollo, la longaniza?

A la luz se une el precio de los carburantes, "de 100 euros al mes de carburante a 180 euros, la luz doblada y cuidado que la gente del obrador tenga mucho cuidado con las luces, he tenido que apagar una cámara. ¡Quéun comerciante tiene que apagar las luces es algo increíble.Al final si la gente ve que en ese comercio no hay luz, pues no entra. Estoy harto de pagar impuestos de que me roben, me levanto a las cuatro de la mañana y hay días que son las diez de la noche y no he llegado a casa. Esto todas las semanas, de lunes a sábado. Tengo 52 años y estoy aburrido y si viene una persona y me da un traspaso me voy".

Jaime critica la gestión del Gobierno, "es gente ignorante que no saben lo que es llevar un país".

Óscar es un fósforo "floristas y jardineros y entre la luz y el gasoil nosotros no sabemos cómo vamos a salir adelante, porque todas las flores nos vienen de fuera de Madrid y hay que pagar el transporte, luz y un montón de cosas. Entre la pandemia que nos cerró, que no hay bodas ni bautizos ni comuniones..., nuestro día a día -con la poca cultura de la compra de flores de España-, no sabemos qué va a pasar con nosotros y ya tuve que reducir la plantilla en la pandemia".