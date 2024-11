El gran enigma de la humanidad con las pirámides egipcias que querría resolver un oyente de Carlos Herrera: "Me tiene intrigado"

Si usted, en el garaje... en vez de un coche tuviese una máquina del tiempo: ¿dónde viajaría? ¿Y por qué? Es el tema del día que proponemos a nuestros 'fósforos'. Nos lo cuentan, como siempre, en el 900.50.60.06.

Chico es el primer 'fósforo' que nos relata que él, si tuviese máquina del tiempo, "me gustaría volver a estar con mis padres. Consejos, contarles el día a día. Sería muy bonito. Cuando lo tienes, no lo aprecias". Luego, asegura, le encantaría estar en grandes conciertos como los de Camarón. Que no tuvo la oportunidad de disfrutar de su arte en directo.

¿CÓMO SE CONSTRUYERON LAS PIRÁMIDES?

Rafa también ha querido responder a nuestro 'tema del día'. Dice que hay algo que le tiene intrigado. Y le viene de lejos. Por eso, le gustaría ir al Antiguo Egipto. Saber el modo en el que construyeron las pirámides.

Otro oyente, llamado Ángel, ha trasladado su preocupación por la DANA. Más allá de eso, le encantaría marcha atrás en el tiempo para hablar con el humorista Paco Aguilar.

Inmediatamente después, José María nos cuenta que es transportista. Lleva en el camión de todo. A él le encantaría viajar al Arca de Noé. "Para matar a las moscas", bromea provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Asun volvería atrás en el tiempo para irse a la época de Jesucristo. Ver su rostro, conocer a los apóstoles, "porque el rostro de Jesús es ese gran desconocido".

Por último, recogemos el testimonio de Juan José. Él viajaría al Lisboa de hace unos años. Y solamente cambiaría un minuto. El minuto de Sergio Ramos en la Final de Champions Real Madrid-Atlético de Madrid.

El motivo por el que Napoleón pasó la noche en la Gran Pirámide y por qué nunca contó lo que ocurrió allí: "Tenía que ser la muerte"

Napoleón Bonaparte, cónsul y emperador de Francia en el siglo XIX, es uno de los personajes históricos más conocidos. Su vida e imagen han sido retratadas en infinidad de monumentos y obras de arte a través de todo el mundo, pero no siempre con el éxito o exactitud deseados.

La última película que ha pretendido ilustrar al francés es 'Napoleón', dirigida por Ridley Scott. Aunque se ha caracterizado por recibir las críticas de multitud de historiadores y fans del personaje, como es el caso del escritor y colaborador de COPE, Javier Sierra. Puedes volver a escuchar su sección aquí.

JAVIER SIERRA

Uno de los principales episodios que más sorprendió a Sierra, pero para mal, fue el del paso del emperador francés por Egipto. El escritor ha aclarado en 'Lo misterioso' en 'Herrera en COPE' la verdadera relación entre Napoleón y el país a orillas del Nilo.

200 sabios para conocer Egipto

Este fue el número de estudiosos que llevó Napoleón a este país, además de 30.000 soldados, con el objetivo de conocer en profundidad Egipto. Además, Javier Sierra comenta que "en 1798 funda el Instituto de Egipto, que se dedica a la preservación, inventariado, estudio de todas las antigüedades del país".

Además, explica Sierra, "hizo algo que no se ha vuelto a hacer en la historia de la humanidad. Y es una publicación que se llama Descripción de Egipto, en varios tomos, que es un auténtico retrato de cómo estaba Egipto en aquella época, sin cámaras fotográficas, ni topografía en tres dimensiones".