El gesto que tuvo el padre de una vecina de Ciudad Real con ella que, pese al paso del tiempo, le sobrecoge: "El pobre"

Este 19 de marzo, como no podía ser de otro modo, dedicamos los 'Fósforos' a nuestros padres. Les rinden homenaje los oyentes en el 900.50.60.06. ¿Qué le ha sorprendido conocer de su padre? ¿Qué historia?

Tino es el primer oyente que nos cuenta su historia. Este 'Fósforo' tenía una relación tormentosa con su padre. Hablar era discutir siempre. Desde que era niño. Cuando tenía 54 años, le tuvieron que amputar un pie "y cuando estábamos en la sala de espera, esperando muchas horas, me di cuenta de que nos queríamos mucho y que perdimos mucho tiempo. Ahora ya no está, pero me acuerdo todos los días".

El papá de Tino era especial "y de los hijos que tuvo, ahora soy el que más se parece a él. Son cosas que han pasado y que nos marcaban. Había momentos de mi vida que no entendió. Eran otros tiempos. Pero bueno. Me acuerdo mucho de él".

Alamy Stock Photo



Carmen, inmediatamente después, dice que su historia es más feliz. Son cuatro hermanos y su padre es un padrazo. Es un ejemplo a seguir porque tuvo un primer cáncer cuando se aproximaba a los 50 años. A los cuatro años, superó una metástasis en el pulmón y ha saltado la barrera de los 80. "Y tiene unas ganas de vivir y de luchar... y un sentido del humor que ojalá todo el mundo tuviera a alguien cerca que le diera la vida que nos da a nosotros".

¿Y cómo era el papá de Cristina? Quiere homenajearlo. Falleció hace 3 semanas. Se dedicó al mundo deportivo y Cristina ha recibido muchos mensajes de cariño. Su padre ha sido un referente. Así se lo han hecho saber y "fue muy valiente en todos los sentidos. Levantó una empresa de la nada, se metió en el mundo del deporte. Se lanzó, lo revolucionó y no tenía miedo a nada. Era increíble. En lo personal, no le paraba nada. Nos animaba a todos a hacer lo que fuese".

Ángeles llama desde un pueblo de Ciudad Real. También ha homenajeado a su papá. Falleció hace cinco años. Justo cuando empezábamos la pandemia.

"Mi padre fue agricultor toda su vida y, debajo de ese aspecto rudo que podía transmitir, había un hombre con un gran corazón. Los últimos meses estuvo muy malito. Me iba todas las tardes a estar con él. Una tarde llevaba las manos muy frías y él, cuando las notó así, me dijo 'ven que te las caliente'. Cuando ya el pobre no tenía calor. He sido la hija pequeña de tres hermanos y sentí que me estaba cuidando, como cuando era una niña. Y eso es lo que os quería contar", relata visiblemente emocionada. Así, ese gesto de su padre la emociona todavía. Pese al tiempo transcurrido. Esa forma en la que trataba de cuidarla.

Sofía tiene un padre "ideal. Que es artista. Es cantaor de flamenco. Tiene 83 años y tengo anécdotas para aburrir. Hay una que cuenta mucho. Tiene una manera de ser muy bonita. Siempre hay risas y no hay problemas. Un día, contó que iba en giras y había un guitarrista que se llamaba Paco y siempre se metían con él porque era bajo. En uno de los pueblos que fueron a cantar compraron unos polvos que se ponían en la silla. Llevaban una semana y, cada tarde, se lo ponían. Cuando se sentaba y se ponía a cantar, el chaval tocaba pero se retorcía. Y se volvía a sentar. Y por las bambalinas todos se reían".

Otra 'Fósfora', llamada Luz, quiere recordar a su papá. Tuvo una vida muy interesante. Era un hombre de negocios. Con 14 años le dijo que necesitaba un ordenador y me decía que nunca era el momento. Un día, cedió. Y también recuerda una anécdota que vivió con un gato y su padre.

