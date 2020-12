Los fósforos y sus planes para la Navidad: “Este año he decidido pasarla sola, es lo más prudente"

Sabemos que esta Navidad es atípica, en realidad casi todo este 2020 ha sido diferente y también difícil. Y más en estas fechas, en la que todos estamos pensando qué hacer en los días claves de las Navidades teniendo en cuenta todas las medidas y restricciones por la covid-19.

No es una situación nada fácil, son muchos los que llevan mucho tiempo sin ver a sus familiares, no hablaremos de allegados, y ahora mismo se les plante el dilema de si juntarse o no. Se nos pide precaución y sensatez. Así que, de una manera u otra, todos hemos tenido que cambiar nuestros planes y así nos lo cuentan ‘los fósforos' de ‘Herrera en COPE’.

Como es el caso de Esther que este año ha decidido pasarlo sola, y eso que cada año suelen juntarse entre 70 u 80 personas para celebrar la Navidad. Esther dice que es “lo más prudente que podemos hacer en estos tiempos” y eso que sus hijas le han dicho que la recogen para celebrarlo juntas. Con toda la casa adornada ya ha pensado en el menú navideño: “me preparo una fuentecita con mi mantel navideño y algún caprichillo me daré como nécoras o percebes”.

Por su parte, Julia sí lo celebrará en casa junto a su hijo y sus dos hijas pero eso sí “este año me tengo que apretar el cinturón porque la situación económica en mi casas no es como la del año pasado”. Y aunque este año en casa de Julia no haya mariscos, destaca que “lo importante es estar reunidos”

Alicia prefiere celebrarlo fuera de casa, “hemos decidido salir para apoyar a la hostelería”, comenta.

Y por último, Loli que junto a su marido han decidido pasar las fiestas solos en casa sin juntarse con sus hijos y nietos para evitar riesgos y “el día 31 iremos a comer a un buen restaurante”.