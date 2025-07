Carlos Herrera ve la última temporada de 'El Juego del Calamar' y esta es su implacable sentencia: "No es broma"

La última temporada de 'El Juego del Calamar' está dando mucho de qué hablar. Una serie que jamás pasa inadvertida. Ya sorprendió notablemente en su estreno, con la primera temporada, y el éxito de este fenómeno permanece. Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', es una de las personas que ha disfrutado ya de esa temporada final y ha dejado bien clara su opinión:

"Me está fascinando. Me parece que actoralmente está por encima de las otras dos entregas y es impresionante. De cabo a rabo. Te aconsejo que la veas, eh. No es broma", explica Herrera a María José Navarro y los oyentes durante la sección 'Lo que hace ruido' de 'Herrera en COPE'.

La tercera y última entrega de El juego del calamar continúa la historia de Gi-hun tras la muerte de su amigo Jung-bae, en el marco de una nueva edición del concurso. La temporada recupera el tono y la estructura de la primera, pero incorpora pruebas inéditas —como el brutal “Salto de la Comba”— y eleva el nivel de violencia. Mientras algunos participantes buscan escapar del sistema, otros asumen voluntariamente el rol de verdugos.

EFE 'El Juego del Calamar'

En paralelo, el oficial Jun-ho continúa su investigación, decidido a descubrir el paradero de su hermano, el enigmático Líder que encabeza la organización detrás del juego.

¿ES EL FINAL DEFINITIVO DE LA SERIE?

Desde su estreno en 2021, 'El juego del calamar' se consolidó como un fenómeno cultural global, gracias a su feroz crítica al capitalismo, su estética visual impactante y su retrato distópico de una sociedad atravesada por la desigualdad.

EFE 'El Juego del Calamar'

La primera temporada acumuló 265,2 millones de visualizaciones y la segunda 192,6 millones.

Aunque el director y creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha insistido en que esta será la conclusión definitiva de la historia, el actor Lee Byung-hun —quien interpreta al enigmático Líder, también conocido como Front Man— dejó abierta la posibilidad de un spin-off centrado en su personaje, durante una entrevista reciente en el programa de Jimmy Fallon.

HERRERA TAMBIÉN HABLÓ SOBRE LA SEGUNDA TEMPORADA DE 'EL JUEGO DEL CALAMAR'

Carlos Herrera también habló, en su momento, sobre la segunda temporada de 'El Juego del Calamar'. Aseguró que "es menos completa que la 1. La 2 y la 3 se han rodado a la vez. No hago spoiler, pero digo que ahí muere gente".

Además, añadía al respecto que su personaje favorito de la segunda temporada "es el rapero. Es un tipo repelente que es maravilloso". Ironiza diciendo que ha notado que "al haber incorporado actores de Corea del Norte , el coreano se me hacía un poco rara. Tenéis que verla en coreano y si queréis".

Y es que los datos no engañaban. La segunda temporada de 'El juego del calamar' acumuló más de 480 millones de horas de visionado durante la semana de su estreno, convirtiéndose en la más vista. Si quieres descubrir más detalles sobre la opinión íntegra de Herrera sobre esa segunda temporada, aquí.