El fósforo que le regaló una joya a Enrique Iglesias tras colarse en su fiesta: “Le encantó”

Seguro que todos recordamos aquella canción de Mecano que decía: “Allí me colé y en tu fiesta me planté…”. Pues no solo Ana Torroja se colaba en las fiestas ajenas, sino que mucha más gente de la que pensamos suele hacerlo, incluso con frecuencia.





Y entre toda esa gente, cómo no, tenemos a ‘los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’, unos auténticos maestros en el arte de infiltrarse como un invitado más en cualquier celebración que se precie. Porque es que le dan a todos los palos: bodas, fiestas en discotecas, celebraciones de la Copa del Rey…

A los oyentes de Carlos Herrera no se les escapa una e incluso tiene planes perfectos para llevar a cabo su aventura y así no cometer ningún error para ser descubiertos.





REGALA UNA JOYA A ENRIQUE IGLESIAS TRAS COLARSE EN SU FIESTA





Y empezamos con Abraham, diseñador de joyas. Nos cuenta Abraham que una noche se encontraba en la famosa discoteca madrileña Joy Eslava y “vi a dos chicas muy guapas a las que seguí para ver hacia dónde iban”. Al llegar a la segunda planta se topó con dos guardaespaldas pero “como iba con ellas me dejaron entrar”, relata Abraham.