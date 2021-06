El fósforo que teme a los gorilas desde que vio 'King Kong'

La tercera entrega del "expediente Warren", que se estrenaba el pasado viernes, 'Expediente Warren: Obligado por el demonio' consiguió recaudar durante su primer fin de semana en los cines casi un millón y medio de euros con más de 200 mil espectadores.

Saga de la que Carlos Herrera se ha confesado seguidor y le ha llevado a preguntar a los fósforos si son amantes de las películas de terror. Por si tienen curiosidad sobre este último "expediente Warren", aquí tienen su trailer. Abstenerse si no quieren sufrir más de un susto:

Una nota en común entre todos los fósforos que han entrado este jueves a contar sus experiencias en "La Hora de los Fósforos": atracción por las películas de terror, pero después pasan tal miedo que no pueden ni salir a por cervezas a diez metros.

Eso es lo que le pasó a Bruno después de ver 'El proyecto de la bruja de Blair', se quedó sin cervezas, "era de noche y no pude ir a por ellas, a por las cervezas, porque era de noche ni a 10 metros. Me cagué por la patilla".

Al fósforo David si hay una película de terror que le ha dejado huella ha sido ‘Al final de la escalera’ que -¡¡cuidado spoiler!!- cuenta la historia de una casa embrujada como la de los Warren y en la que intentan averiguar qué le pasó a un niño en una silla de ruedas.

A José las películas de terror le dan "más que miedo me dan risa, pero pasé mucho miedo viendo la serie de Chicho Ibáñez Serrador de los años 70. Una noche puso 'King Kong' y desde entonces tengo pavor a los gorilas, los tengo mucho miedo, no puedo ni verlos en el zoo".

Otro fósforo al que le gustan y mucho las película de miedo con las que sufre y disfruta y que ha visto todas las de los Warren es Francisco que fue con dos amigos a ver 'The Ring' y "estamos viendo las película asustados, escuajaos, y dieron las luces, porque había un problema porque a una chica le había dado un ataque epiléptico y el final ya no lo vimos porque nos fuimos a tomar unos tercios pero muertos de miedo"

¿Alguno de los que están leyendo esta noticia ha visto ‘Tammy’? Pues esto es lo que le ocurrió a la fósfora Lola: estaba en casa de una amiga donde ponían esta película en el vídeo comunitario. Mis amigas se acostaron y me dejaron sola viendo al película y mi amiga tenía un perrito que lo dejaba en la terraza. Pero no estaba cerrada bien la puerta y el perro entró y me saltó encima a las cuatro de la mañana. Primero escuché unos pasitos y luego esos pasitos me saltó a la barriga. Me pudo dar un infarto. Si no me he muerto entonces, ya no me muero".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado