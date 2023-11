Escucha lo que le ocurrió a una enfermera en plena cirugía y que dejó sin palabras al doctor

"Imagínate si no habré visto sangre y cosas. Normalmente, las cirugías las hacemos en un hospital, pero nos tocó hacerlas en una clínica", comienza su intervención. Prosigue contándole a Alberto Herrera que "toda la clínica era cristalera y poscovid. Llevaba dos mascarillas, dos gorros, el traje EPI. No se veía parte de mi cuerpo. Total, que vamos haciendo la cirugía y le voy diciendo al doctor que hace calor".

Ana le insistía al doctor del calor que tenía. El facultativo la ignoró. Y, de repente, le empiezan a entrar unas naúseas terribles. "El paciente tenía la boca abierta. Y yo pensando: no me puedo caer. Total, que me desmayó en medio de la cirugía. Tuvieron que entrar todos los compañeros. El paciente mirando para el suelo con la boca abierta".