Escucha lo que le ocurrió a un gaditano por disfrazarse de Policía Local

"Me cogí una camisa celeste. Cogí una cartulina con rotulador y puse 'policía del carnaval'. Tenía un casco blanco y salí con mis amigos", arranca su intervención. Sergio explica que, en Cádiz, la zona de la playa suele estar bastante oscura. "Me dio por coger y hacer la gracia de acercarme a un grupo que hacía botellón y decirles: buenas noches, ¿saben ustedes que aquí no se pueden hacer botellones? Ya podéis estar tirando las bebidas".