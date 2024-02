Escucha aquí qué películas recomiendan nuestros 'fósforos' tras los Goya

En esta ocasión, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre las películas que se presentaron a los Goya: ¿cuál le gusta especialmente? ¿qué film cree que debería haber optado al premio y no ha aparecido?

Javier, uno de nuestros oyentes, afirma que ha visto gran parte de las películas. "La de 'cerrar los ojos' me parece buenísima. El cine antiguo se disfruta y la recomiendo. Y luego me impactó bastante la de Malena Alterio, 'Que nadie duerma'. Me gustó muchísimo. Sobre todo, el personaje de Malena. Un Goya merecidísimo".