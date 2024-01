Escucha aquí lo que le pasó a una 'fósfora' al escribirle a su hijo, que se encontraba de viaje

En concreto, esta 'fósfora', llamada Ana, indica que ella no utiliza ninguna de estas expresiones aunque está harta de escucharlas. Sus hijos son adolescentes. "Les da también por hablar en catalán. No entiendo nada, si somos de Málaga. La cuestión es que el niño se fue hace un par de años de viaje de estudios. Le escribía y todo me lo contestaba con una x y una d. Yo pensaba que era por dios. Y creía que todo lo que le decía le molestaba".