Escucha aquí qué objetos han vendido nuestros 'fósforos' (y luego se han arrepentido)

En esta ocasión, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre aquellas cosas que ha vendido y que, al poco tiempo, se ha arrepentido.

Ángel, desde Santander, nos cuenta que tenía un coche. Un Seat 800. Tenía cuatro puertas. No lo utilizaba y tenía 56 años de antigüedad. En un momento dado, "apareció un caprichoso que lo quería y al final se lo vendí. Con parte del dinero, me compré una autocaravana. Así que, de algún modo, he hecho una buena inversión".

Lourdes, por otro lado, explica que vendió "joyas. Mi familia tenía bastantes porque mi abuelo era joyero. Mi madre heredó. Y siempre me regalaban joyas. Yo lo vendí por miedo. Ya me atacaron una vez. Y el tener tantas joyas, me daba miedo. Me las escondía en el bolsillo y me planté. Me acuerdo que mi madre me regalé tres pulseras de oro y acabé vendiéndolo por eso".