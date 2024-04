Escucha aquí lo que se encontró un 'fósforo' que diseñó una casa al entrar en ella

En esta ocasión, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre las cosas que tienen en casa y que no les gustan. Y que tienen, quizás por arrebatos. Es precisamente lo que le ocurrió a un oyente que es arquitecto y no podía creer lo que encontró al entrar a una casa que había pensado y construido él mismo. Escúchalo aquí.

En concreto, Jerónimo explica que, en una de las viviendas que hizo hace unos años, le dijo a los clientes que para él, esa vivienda era su obra, "por lo que las injerencias en el proyecto pueden llegar a cabrearme. Unos clientes me invitaron a tomar un aperitivo y me encontré una mesa de comedor tipo gipsy. Un auténtico despropósito".

Se tomó el aperitivo por compromiso y se despidió corriendo porque tenía un cabreo monumental. "Entiendo que una vivienda es un traje a medida, pero la he diseñado yo. La he imaginado yo en mi cabeza con los planos y las infografías. Y cuando me encuentro esto... en 12 años que llevo trabajando no he visto una cosa igual", concluye este oyente en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.