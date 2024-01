Escucha aquí la petición surrealista que le hizo un chico de San Sebastián a un pescadero

No te pierdas lo que pidió este 'fósforo' al acudir a una pescadería.

Más testimonios. Carmen, otra 'fósfora', es intolerante a muchas cosas. Descubrió que tenía alergias al trabajar en su hospital ubicado en Puerto Real, Cádiz. Comía pan y empezó a hincharse. "Me encontraba bastante mal. Desvanecimiento. Y di con un buen doctor, acertó en dos o tres pruebas, pero se le olvidó una importante: la de la histamina. La contienen todos los productos alimenticios".

El caso de Amparo también es muy particular. "Tengo sensibilidad química múltiple. Una enfermedad rara. No es alergia. Es intolerancia a todos los productos químicos y a algunos naturales que tengan olor fuerte como el ajo o la cebolla", narra. Dice que no puede cocinar mucho. Y con la ropa nueva le sucede lo siguiente: y es que no puede ir a comprar en las tiendas. La tiene que echar a remojo con bicarbonato para que no huela a nada antes de ponérsela.